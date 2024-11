Le notizie di oggi: in Sri Lanka ha giurato il nuovo gabinetto con 22 ministeri, riconfermata Amarasuriya prima ministra. Nelle Filippine evacuate un milione di persone per il tifone Man-Yi. A Singapore condannato a 17 anni e mezzo di carcere il tycoon Lim Oon Kuin, per truffe da oltre 100 milioni di dollari. In Russia crescono in modo esponenziale i divorzi

CINA

Un ex studente si è lanciato in una serie di accoltellamenti in un istituto professionale nella Cina orientale, uccidendo 8 persone e ferendone 17. L'attacco ha avuto luogo sabato al Wuxi Vocational College of Arts and Technology di Yixing, parte della città di Wuxi nella provincia orientale di Jiangsu. Il sospetto, un uomo di 21 anni, è stato arrestato. Il fatto avviene dopo pochi giorni l'attacco compiuto da un'auto a Zhuhai, che ha causato 35 vittime, uno dei più mortali della storia cinese contemporanea.

SRI LANKA

Il presidente dello Sri Lanka ha riconfermato Harini Amarasuriya come prima ministra. La coalizione di sinistra ha ottenuto 159 seggi nel parlamento di 225 membri alle elezioni generali. Il nuovo cabinetto che ha giurato conta 22 ministeri. Riconfermato anche il veterano Vijitha Herath alla guida del ministero degli Affari esteri. Dissanayake non ha nominato un nuovo ministro delle Finanze durante il giuramento, segnalando che manterrà lui stesso il ruolo, come aveva fatto a settembre.

ISRAELE - LIBANO

Un attacco aereo israeliano su un edificio in un quartiere centrale della capitale libanese Beirut ha ucciso ieri il portavoce di Hezbollah. Sia le Forze di Difesa Israeliane che Hezbollah hanno confermato che il capo delle relazioni con i media Mohammed Afif è stato ucciso nell'attacco al quartiere Ras al-Naba'a. Nello stesso giorno gli aerei israeliani hanno effettuato almeno 27 attacchi contro siti civili e religiosi in Libano. Uno ha preso di mira i pressi della chiesa di Nostra Signora della Salvezza, vicino all'ospedale Saint George, nella zona di Hadath, sud di Beirut.

FILIPPINE

Più di un milione di persone sono state evacuate da quando il super tifone Man-Yi, conosciuto localmente come Pepito, ha fatto il secondo atterraggio sull'isola principale delle Filippine di Luzon, con i meteorologi che avvertono di "mareggiate pericolosa per la vita", forti piogge e forti venti. Man-Yi è il sesto tifone a colpire le Filippine in un mese, con almeno 160 persone note per essere morte nelle cinque tempeste precedenti. È il 16esimo dell'anno, con gli ambientalisti che chiedono l'emergenza climatica.

SINGAPORE

Lim Oon Kuin, 82enne fondatore della società di trading petrolifero Hin Leong Trading, è stato condannato a 17 anni e mezzo di carcere per un caso di truffa da almeno 111,7 milioni di dollari. Il tycoon noto anche come OK Lim, aveva orchestrato uno dei più gravi casi di frode commerciale a Singapore, ha dichiarato l'accusa alla corte. Lim ha affrontato più di 100 accuse e le ha contestate al processo, ma è stato condannato per due accuse di truffa ai danni della Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) e per un'accusa di favoreggiamento della falsificazione.

RUSSIA

In questo 2024 che era stato proclamato da Vladimir Putin “Anno della Famiglia”, in Russia è cresciuto in modo esponenziale il numero dei divorzi, come si evince dai registri dei Zags, gli uffici comunali per l’anagrafe e la registrazione dei matrimoni, con 318 mila divorzi a fronte dei 360 mila matrimoni, soprattutto per l’introduzione di grandi sussidi per le madri single.

TURCHIA - AZERBAIGIAN

Il ministro della cultura e del turismo della Turchia, Mehmet Nuri Ersoy, si è recato in visita in Azerbaigian, dove ha incontrato il presidente dell’agenzia statale per il turismo Fuad Nagiev, allo scopo di stringere accordi di collaborazione nell’ambito turistico tra i due Paesi, incontrando anche il ministro della cultura Alil Kerimili, e fermandosi alla Cop29 di Baku.