Il Paese del dragone in controtendenza rispetto al resto del mondo in cui cala il consumo. Le vendite hanno toccato i 2440 miliardi nel 2023. Nel 2022 i fumatori erano il 24,1%, un dato ben superiore alla media globale del 17%. Per gli esperti è urgente accelerare la legislazione nazionale sul controllo del tabacco.

Pechino (AsiaNews) - In controtendenza rispetto al resto del mondo in cui si registra un calo, i cinesi si confermano i più grandi consumatori di tabacco al mondo, il Paese vanta il primato di maggiore produttore, e la vendita di sigarette ha sperimentato un ulteriore aumento negli ultimi anni. Le politiche promosse da alcune regioni per limitare il fumo, come il divieto nei locali al chiuso o l’inasprimento delle tasse, hanno subito una battuta di arresto nell’ultimo periodo per le preoccupazioni dei funzionari circa un loro impatto negativo sull’economia.

Dopo un calo registrato fra il 2014 e il 2016, quando diverse grandi città cinesi hanno introdotto severi divieti di fumo al chiuso, le vendite di sigarette sono nuovamente aumentate negli ultimi cinque anni. Il dato complessivo ha toccato i 2440 miliardi nel 2023, come mostra un rapporto pubblicato ad agosto dal ThinkTank Research Center for Health Development e rilanciato dal sito cinese Sixth Tone. Secondo il vice-direttore Jiang Yuan uno dei fattori che hanno portato all’aumento del consumo di sigarette in Cina è la popolarità delle cosiddette “slim” tra i fumatori più giovani, grazie al loro design alla moda e all’errata percezione che siano meno dannose delle sigarette normali.

Il marketing gioca un ruolo importante nel loro fascino, dando loro un’immagine più sofisticata ed elegante. “Alcune aziende produttrici di tabacco - prosegue l’esperto interpellato da Sixth Tone - realizzano specificamente sigarette più corte, ad esempio per i passeggeri dei treni ad alta velocità che non possono fare più di qualche boccata prima di gettarle” approfittando delle brevi soste. Tuttavia, gli esperti di salute sottolineano che non sono più sicure di altri prodotti del tabacco: ogni sigaretta sottile equivale a un terzo o alla metà di una sigaretta tradizionale.

L’aumento delle sigarette più piccole potrebbe spiegare perché le vendite totali sono aumentate, mentre il tasso di fumo nazionale è leggermente diminuito. Secondo le statistiche ufficiali, il dato sui fumatori adulti in Cina è sceso dal 26,6% nel 2018 al 24,1% nel 2022. Un valore che resta comunque ben al di sopra di quello globale del 17% nel 2021. La Cina ha l’obiettivo ufficiale di ridurre la prevalenza di fumatori adulti al 20% entro il 2030. Raggiungere questo obiettivo sarà una sfida quasi “impossibile” senza “un cambiamento” delle politiche.

Jiang attribuisce la divergenza tra il consumo di sigarette cinese e quello globale in parte anche per la crescita dell’industria delle sigarette elettroniche al di fuori della Cina. Una tendenza in espansione nel mondo, ma che è stata limitata in Cina da normative severe, tra cui il divieto di tutti i vapes non aromatizzati al tabacco nel 2022. Infine, le politiche antifumo al vaglio di Pechino dovranno puntare soprattutto sugli uomini: secondo i dati ufficiali, nel 2018 più della metà degli adulti maschi in Cina fumava, rispetto a circa il 2% delle donne.

Secondo gli esperti, l’importanza delle tasse sulle sigarette per le entrate statali e l’influenza delle imprese del tabacco e dell’ospitalità hanno rallentato il ritmo delle misure antifumo nel Paese del dragone, nonostante i crescenti costi sanitari per la nazione. Circa un decennio fa, le leggi contro il fumo stavano prendendo piede, con Pechino che aveva introdotto il divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici al chiuso nel 2015 e Shanghai che l’ha seguita un anno dopo. Tuttavia, il recente rallentamento dell’economia ha reso i funzionari più cauti nel mettere un freno agli introiti dell’industria delle “bionde”, anche perché le aziende del settore sono fra i principali generatori di occupazione e di entrate per la nazione.

Oltretutto, ancora oggi la Cina non ha una legge antifumo a livello nazionale, dopo che una bozza redatta nel 2014 per conformarsi a una direttiva dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non è passata. Di conseguenza, la legislazione antifumo cinese dipende principalmente dalle leggi regionali. “È urgente accelerare la legislazione nazionale sul controllo del tabacco” conclude Wang Qingbin, professore dell’Università cinese di Scienze Politiche e Giurisprudenza, perché solo con una norma quadro si potrà arginare il fenomeno.