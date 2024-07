CINA

Più di 240mila persone sono state evacuate nella Cina orientale a causa delle forti piogge che hanno causato l'ingrossamento del fiume Yangtze e di altri corsi d’acqua. Secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua, le tempeste hanno colpito 991mila residenti nella provincia di Anhui. Decine di migliaia di funzionari sono stati dispiegati per monitorare dighe e argini lungo lo Yangtze. L’ufficio meteorologico locale ha emesso avvisi di “disastri geologici”.

INDONESIA

L’Indonesia ha intenzione di porre dazi fino al 200% su alcuni prodotti realizzati in Cina per proteggere la propria industria manifatturiera (in particolare quella tessile) dalle pratiche di dumping innescate dalla competizione tra Pechino e i Paesi occidentali. Ieri il presidente Joko Widodo ha convocato gli esperti di economia per discutere riguardo le tariffe, che saranno annunciate tra un paio di settimane.

FILIPPINE

A Mabini, nella provincia di Batangas, è attivo un programma che permette di scambiare la plastica raccolta sulle coste con sacchi di riso. Secondo un volontario del progetto, in due anni sono state raccolte più di 4,3 tonnellate di rifiuti, mentre sono state distribuite 2,6 tonnellate di riso a famiglie a basso reddito, che in questo modo riescono a ridurre la spesa alimentare. Il 36% dei rifiuti di plastica rilasciati in mare provengono dalle Filippine.

GIAPPONE

Per la prima volta in 20 anni sono state modificate le banconote giapponesi da 10mila, 5mila e 1.000 yen, che oggi entrano in circolazione dotate di una nuova tecnologia anticontraffazione. Su quella da 10mila è raffigurato Eiichi Shibusawa, considerato il “padre del capitalismo giapponese”. L'insegnante Umeko Tsuda a favore di un ruolo più importante per le donne nella società, compare sulla banconota da 5mila yen, mentre su quella da 1.000 yen è raffigurato il microbiologo Shibasaburo Kitasato.

TURCHIA – SIRIA

La Turchia ieri sera ha chiuso i principali valichi di frontiera con la Siria nordoccidentale, una regione dove sono stanziate diverse truppe turche, che ieri sono state attaccate dai siriani. Nei giorni scorsi la comunità siriana in Turchia era stata presa di mira in una serie di attacchi in tutto il Paese. La polizia ha arrestato finora 474 persone e sui social sono circolate notizie di siriani rimasti uccisi o feriti negli scontri.

RUSSIA

Il ministero dello sport della Russia ha espresso il proprio disappunto per l’ammissione alle Olimpiadi di Parigi di alcune decine di atleti russi che gareggeranno senza bandiera, tra cui alcuni tennisti di alto livello fino al n.5 della classifica Atp Dmitrij Medvedev, ma anche molti lottatori e ginnasti, definiti come “una squadra di traditori e di agenti stranieri”.

TAGIKISTAN

Dal 1° luglio in Tagikistan sono stati aumentati del 40% gli stipendi dei dipendenti statali, quelli dei militari e anche le borse di studio degli studenti, secondo le promesse fatta dal presidente Emomali Rakhmon nel messaggio di fine anno 2023. Lo stipendio minimo in generale sale da 600 a 800 somoni (poco meno di 70 euro), uno dei più bassi al mondo.