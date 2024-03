Le notizie di oggi: in Pakistan Shebaz Sharif ottiene la fiducia come primo ministro tra le proteste dei deputati di Imran Khan. La vice-presidente Usa Kamala Harris chiede "cessate il fuoco immediato" a Gaza. Crisi di governo in Nepal. In Thailandia prosciolta anche Yingluck Shinawatra. Caos in Kazakhistan per l'adozione del fuso orario unico.

CINA

Migliaia di delegati provenienti da tutta la Cina si riuniscono questa settimana a Pechino per le "due sessioni", l’appuntamento politico più importante dell’anno. La prima, che ha preso il via oggi, è la riunione della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC). Da domani sarà la volta del Congresso Nazionale del Popolo (NPC), l'organo legislativo del Paese. Le "due sessioni" ratificano quanto già deciso dai vertici del Partito comunista cinese, ma sono un appuntamento cruciale per verificare gli equilibri interni alla nomenklatura e le priorità politiche della Repubblica popolare. L'economia, alle prese col crollo dei consumi e la prolungata crisi del settore immobiliare, sarà l'argomento più seguito all’incontro di quest'anno.

PAKISTAN

Il parlamento pakistano ha rieletto ieri Shehbaz Sharif come primo ministro con 201 voti, contro i 92 di Omar Ayub, il candidato sostenuto dai deputati legati a Imran Khan, l’ex premier incarcerato, usciti vincitori dalle elezioni. Sharif - alla guida di una coalizione - torna a ricoprire il ruolo che aveva fino ad agosto, quando il Parlamento è stato sciolto. L’esito del voto è stato accolto da forti proteste da parte del Sunni Ittehad Council, il partito in cui sono confluiti i parlamentari di Khan, eletti come “indipendenti” dopo la messa al bando del suo partito. Questi deputati hanno chiesto il rilascio di Khan e hanno gridato slogan che sostenevano che sono stati i brogli a permettere a Sharif di salire al potere.

NEPAL

Il primo ministro del Nepal Pushpa Kamal Dahal sta trattando con due partiti dell'opposizione per formare una nuova coalizione, a causa delle difficoltà con il suo attuale alleato, il Partito del Congresso nepalese. Govinda Acharya, addetto stampa di Dahal, ha dichiarato che l'ex capo guerrigliero probabilmente nominerà un nuovo gabinetto che comprenderà i candidati dei due principali partiti di opposizione - il Partito Comunista del Nepal (UML) e il Rastriya Swotantra Party (RSP).

THAILANDIA

La Corte Suprema della Thailandia ha scagionato anche l'ex primo ministro in esilio Yingluck Shinawatra da un’accusa di negligenza in un caso che risale al 2013, quando era in carica. La decisione arriva a pochi giorni dalla scarcerazione del fratello Thaksin, anche lui ex primo ministro. Yingluck ha vissuto all'estero negli ultimi sei anni per evitare il carcere per una precedente condanna per negligenza emessa dopo la destituzione del suo governo con un colpo di stato militare nel 2014.

ISRAELE-PALESTINA-STATI UNITI

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha chiesto un immediato cessate il fuoco di sei settimane a Gaza e ha fatto pressione su Israele affinché aumenti il flusso di aiuti per alleviare la "catastrofe umanitaria" tra il popolo palestinese. Si tratta dell’intervento più netto da parte di un alto dirigente del governo statunitense dall’inizio della guerra. Proprio oggi la Harris incontrerà a Washington il ministro israeliano Benny Gantz, negli Stati Uniti per un viaggio contestato dal premier Benjamin Netanyahu. Lo scontro avviene mentre resta lo stallo sui negoziati al Cairo per arrivare alla tregua.

RUSSIA

La conferenza dei vescovi cattolici della Russia (Kker) si è riunita a Irkutsk in Siberia per la sua LIX assemblea, a cui ha preso parte anche il card. Giorgio Marengo dalla Mongolia. I vescovi hanno chiesto al Signore di “guidare i nostri passi” e quelli di tutti sulla via della pace e dichiarato “inaccettabili” le benedizioni delle coppie dello stesso sesso, “per evitare tentazioni e confusioni” nei confronti della dottrina sulla famiglia e sul matrimonio.

KAZAKISTAN

Il passaggio del Kazakistan all’unico fuso orario Utc+5 sta creando alcuni disagi, come il blocco totale del portale dei servizi statali eGov, e la confusione nei documenti digitali dei cittadini che sono “invecchiati” di un giorno, mentre appare la data di nascita precedente. Gli operatori stanno cercando le soluzioni, promettendo che basterà qualche giorno.