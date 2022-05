Il nodo del debito per il governo Sharif. Continua però l'opposizione condotta con manifestazioni di piazza da parte dell'ex premier Imran Khan. In parallelo è stato firmato l'ennesimo cessate il fuoco con i talebani pakistani, che però non porterà a soluzioni di lungo termine.

Islamabad (AsiaNews/Agenzie) - Il governo pakistano non è in grado di assicurarsi finanziamenti tramite il mercato obbligazionario o le banche commerciali estere, ragione per cui risulta sempre più necessario trovare un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha dichiarato il 29 maggio il ministro delle Finanze pakistano Miftah Ismail, aggiungendo che “l’Arabia Saudita e altri Paesi sono pronti a concedere prestiti” al Pakistan, ma solo se verrà prima siglata un’intesa con l’istituto di credito.

Secondo le stime del ministero delle Finanze, il Pakistan avrà bisogno di circa 37 miliardi di dollari per il nuovo anno fiscale a partire dal mese prossimo. L’ex ministro Imran Khan aveva ridotto e bloccato i prezzi del petrolio, andando contro le raccomandazioni del Fmi, che di conseguenza aveva sospeso un finanziamento da 6 miliardi di dollari.

Il nuovo premier Shehbaz Sharif, entrato in carica ad aprile dopo una mozione di sfiducia nei confronti del precedente esecutivo, oltre ad aver aumentato i prezzi del carburante, ha vietato le importazioni di beni di lusso e alzato i tassi sui prestiti nel tentativo di compiacere i funzionari del Fmi e rimpinguare di valuta estera le casse dello Stato per evitare una crisi economico-finanziaria simile a quella dello Sri Lanka.

Salvare il Paese dalla bancarotta resta quindi la principale preoccupazione per il governo ora guidato dalla Lega musulmana del Pakistan (Pml-N, dove la “N” indica una delle tante suddivisioni interne del partito), insediatosi dopo che il mese scorso il Parlamento ha votato la sfiducia nei confronti dell’ex campione di cricket Imran Khan.

L’ex premier, che secondo alcuni analisti ha perso l’appoggio dell’esercito e dei servizi segreti pakistani - considerati i veri fautori della politica estera del Paese - non sembra però intenzionato a mollare la presa: dopo aver inscenato, prima del voto di sfiducia, una falsa congiura internazionale secondo cui erano gli Stati Uniti a volersi sbarazzare di lui, il leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), ha fomentato la sua base elettorale chiedendo ai sostenitori di bloccare le strade e marciare contro il nuovo governo: il 25 maggio è quindi iniziata una “marcia per la libertà”, chiamata anche “Azadi March” su ispirazione di quella condotta nel 2014 sempre dal Pti contro il Pml-N.

Imran Khan ha lanciato un ultimatum al governo chiedendo elezioni generali entro sei giorni, ma dopo la marcia (durante la quale si sono registrati scontri con la polizia) Khan non ha continuato con il sit-in, previsto per lo stesso giorno: sorprendendo alleati e nemici, tutto d’un tratto ha messo fine alla manifestazione.

Secondo il quotidiano pakistano Dawn pare ci sia stata l'intermediazione da parte di personalità provenienti dai più alti ranghi del Paese per impedire che la situazione degenerasse: un ex presidente della Corte suprema, un importante uomo d'affari e un generale in pensione avrebbero convinto il leader del Pti a porre fine alle proteste assicurando in cambio che a giugno sarebbero state sciolte le assemblee provinciali e indette le elezioni. La saga non è ancora terminata: Imran Khan nei giorni scorsi si è rivolto alla Corte suprema chiedendo il permesso per una nuova marcia verso Islamabad; non è ancora stata fissata una data, ma il campione di cricket diventato premier, nonostante lo scarso appoggio politico, sembra intenzionato a portare avanti la sua opposizione con le manifestazioni di piazza.

In parallelo sono continuate le trattative del governo con i talebani pakistani (noti con la sigla Ttp) per l’ennesimo cessate fuoco che dovrebbe durare fino a metà giugno. Nei giorni scorsi i “cugini afghani” hanno facilitato una serie di colloqui, che però gli esperti hanno ancora una volta definito fallimentari. Il nodo da sciogliere resta sempre lo stesso: i Ttp - il cui obiettivo è abbattere lo Stato pakistano come gli ex studenti coranici hanno fatto in Afghanistan conquistando Kabul - avanzano richieste che Islamabad non accoglierà mai, tra cui l’imposizione della shari’a (la legge islamica) in alcune aree del Paese, la scissione della regione del Khyber Pakhtunkhwa dalle aree tribali di amministrazione federale (Fata) e il conseguente ritiro delle truppe governative dalla regione.

Per il governo, fare concessioni in questo senso equivarrebbe a cedere i territori tribali al confine con l’Afghanistan ai talebani pakistani, che secondo le stime delle Nazioni unite solo quest’anno hanno condotto 40 attacchi contro lo Stato uccidendo quasi 80 persone. Al momento, tuttavia, oltre ai ripetuti cessate il fuoco, non è ancora stata trovata un’altra soluzione a lungo termine per la pacificazione dell'area.