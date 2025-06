Le notizie di oggi: nello Stato indiano del Manipur è stato nuovamente imposto il coprifuoco e il blocco di internet. I talebani vietano la pubblicazione delle foto delle vittime di suicidio. Israele ha colpito il porto di Hodeidah, in Yemen. In Russia continua la grave carenza di patate.

CINA

I funzionari cinesi e statunitensi si incontreranno oggi per un secondo round di colloqui commerciali a Londra, nel tentativo di consolidare la tregua sui dazi. Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di procedere troppo lentamente con l’esportazione di terre rare. Dopo un primo ciclo di colloqui a Ginevra il mese scorso, i diplomatici dei due Paesi hanno scelto di incontrarsi a Lancaster House, e usufruire della mediazione del ministero degli Esteri del Regno Unito.

GIAPPONE

Le autorità giapponesi hanno riferito di un’esplosione in un deposito di ordigni inesplosi a Okinawa in seguito alla quale quattro soldati sono rimasti feriti in maniera lieve. Anche se sull’isola sono di stanza circa 30mila soldati statunitensi, nessun americano è rimasto coinvolto nell’incidente, ha comunicato la base. Il deposito raccoglie ordigni per lo più risalenti alla seconda guerra mondiale: la battaglia di Okinawa fu una delle più cruente del conflitto.

INDIA

Le autorità indiane hanno imposto ancora una volta il coprifuoco e il blocco di internet nello Stato nordorientale del Manipur dopo l’arresto di cinque leader di Arambai Tenggol, un gruppo armato radicale che dice di voler proteggere l’etnia Meitei. Tra gli arrestati c’è anche il capo, Asem Kanan Singh, accusato di essere coinvolto in "varie attività criminali" dopo lo scoppio delle violenze etniche a maggio 2023.

AFGHANISTAN

Le autorità talebane nella provincia sudorientale di Khost hanno vietato la pubblicazione online delle immagini di persone che hanno commesso suicidio. Hanno incaricato inoltre i leader religiosi locali di mettere in guardia i giovani sulle conseguenze morali e religiose del suicidio. "La maggior parte dei suicidi degli ultimi quattro anni ha coinvolto giovani", ha affermato una fonte all’agenzia Amu, citando la disoccupazione, lo stress psicologico, i problemi familiari e la tossicodipendenza come principali fattori che hanno contribuito al fenomeno.

ISRAELE – YEMEN

La marina israeliana ha colpito per la prima volta via mare il porto di Hodeidah, sul Mar Rosso, in Yemen. L'emittente televisiva Al Masirah, gestita dagli Houthi, ha dichiarato che Israele ha preso di mira le banchine del porto con due attacchi. L’esercito israeliano sostiene che il porto sia utilizzato per il trasferimento d’armi.

RUSSIA – BIELORUSSIA

Diventa sempre più grave in Russia la crisi della vendita delle patate, ormai “più care dell’ananas”, avendo esaurito anche le scorte fornite dalla Bielorussia, rimasta a sua volta in grave carenza. Molti commenti ricordano che “per la Bielorussia la patata (bulba) non è solo un genere alimentare, ma un simbolo nazionale”. I bielorussi consumano in media 178 kg annui a persona, gli ucraini 131, i russi 112, primi tre al mondo.

KAZAKISTAN

In Kazakistan sono state arrestate 140 persone con l’accusa di “commercio di dati personali privati”, come informa Polisia.kz, una rete che sottraeva i dati dalle basi statali e li diffondeva tramite Telegram a diversi gruppi di raccoglitori. Nelle irruzioni negli uffici di questi “raccoglitori” sono state sequestrate oltre 400 unità di tecnica informatica, e l’indagine è ancora in corso per chiarire tutte le metodologie di questa pirateria informatica.