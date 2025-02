Le notizie di oggi: attacco a soldati israeliani in Cisgiordania dopo gli attacci dei coloni e i pesanti raid dell'esercito a Jenin. L'app di ecommerce cinese Shein torna disponibile in India ma tutti i dati dovranno restare nel Paese. Cambogia impedisce a giornalista britannico il rientro nel Paese. Boom dell'export alimentare giapponese nel 2024 nonostante il blocco dei prodotti ittici decretato da Pechino.

CINA-STATI UNITI

La Cina ha annunciato che imporrà dazi del 15% sulle importazioni di carbone e gas naturale liquido dagli Stati Uniti, come ritorsione per le tariffe del 10% imposte da Washington sulle merci cinesi. Il ministero delle Finanze di Pechino ha inoltre annunciato dazi del 10% sulle importazioni dagli Stati Uniti di petrolio greggio, macchinari agricoli, veicoli a grande cilindrata e pick-up. In un altro fronte dello scontro commerciale la Cina ha anche annunciato l’apertura di un’inchiesta su Google per violazione della legge cinese contro i monopoli.

ISRAELE-PALESTINA

La Commissione per la resistenza al Muro e agli insediamenti ha riferito che nel mese di gennaio si sono verificati 2.161 episodi di violenza da parte delle forze israeliane e dei coloni nella Cisgiordania occupata. Sono stati inoltre contati 912 posti di blocco militari, che hanno interrotto gli spostamenti e la geografia dei palestinesi. Il cuore dello scontro resta l’area di Jenin dove – dopo i raid dell’esercito israeliano di questi giorni – un palestinese ha aperto il fuoco contro le truppe israeliane, ferendo 8 soldati. L’assalitore è stato ucciso.

RUSSIA-UCRAINA

Il fondatore di un gruppo di miliziani filorussi nell'Ucraina orientale è stato ucciso ieri in un attentato nel centro di Mosca. Armen Sarkisyan è morto in seguito alle ferite riportate in un'esplosione avvenuta in un complesso residenziale di lusso della capitale. Sarkisyan, noto anche con il soprannome di “Armen Gorlovsky” dal nome di Horlivka (Gorlovka in russo), la città dell'Ucraina orientale da cui proviene, ha fondato il battaglione separatista Arbat che combatte nella regione.

CINA-INDIA

Grazie a un accordo con l'azienda indiana Reliance Retail, l'app cinese di fast fashion Shein è di nuovo on line in India cinque anni dopo essere stata vietata da Delhi. Il rientro di Shein nel mercato indiano è subordinato a condizioni rigorose, che includono il salvataggio di tutti i dati all'interno del Paese, ha dichiarato il ministro del Commercio indiano Piyush Goyal. Nel 2020 l'India aveva vietato Shein e decine di altre app cinesi, tra cui TikTok.

CAMBOGIA

Un giornalista britannico specializzato in reportage ambientali è stato bandito dalla Cambogia e ha saputo che il suo nome è stato aggiunto a una lista nera, mentre cercava di tornare nel Paese del Sud-Est asiatico dopo una breve vacanza in Thailandia. La decisione di non permettere il rientro di Gerald Flynn, 33 anni, presidente dell'Overseas Press Club of Cambodia (OPCC), ha suscitato le proteste della società civile e della sua principale testata Mongabay, che hanno chiesto al governo di Phnom Penh di consentire il suo immediato rientro.

GIAPPONE

Le esportazioni giapponesi di prodotti agricoli e ittici giapponesi hanno raggiunto nel 2024 un nuovo livello record, toccando quota 1.507 miliardi di yen (9,7 miliardi di dollari) con un aumentato del 3,7% sull’anno precedente. Il dato è molto significativo perché ottenuto nonostante il divieto imposto dalla Cina sulle importazioni di frutti di mare in seguito allo scarico delle acque della centrale nucleare di Fukushima. Il rafforzamento delle esportazioni verso gli Stati Uniti e altre parti dell'Asia ha compensato il calo delle esportazioni verso la Cina e Hong Kong.

RUSSIA

Il governo di Mosca ha deciso un adeguamento delle aliquote di tassazione per il 2025 delle pensioni e dei sussidi statali al 9,5%, aumentandole dal 7,3% indicato a inizio dell’anno, con compensazioni retroattive per gennaio. Nel frattempo aumentano gli assegni del “capitale materno”, per cui al primo figlio verranno pagati 690 mila rubli (poco meno di 7 mila euro) e 912 mila rubli per il secondo e i successivi figli.