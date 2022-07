CINA

La Cina ha lanciato il secondo dei tre moduli necessari per completare la sua stazione spaziale Tiangong (Palazzo celeste). Il velivolo senza equipaggio si è separato dal razzo circa 10 minuti dopo il lancio e si aggancerà al modulo già in orbita. Il lancio dell’ultimo modulo è previsto per ottobre: l’obiettivo della Cina è avere la sua stazione spaziale pienamente operativa entro la fine dell'anno.

FILIPPINE

In una sparatoria avvenuta all’Ateneo de Manila University sono state uccise 3 persone: l’ex sindaco della municipalità di Lamitan, sull’isola di Basilan, Rose Furigay, un suo collaboratore e un addetto alla sicurezza dell’università. La donna - che presenziava alla laura della figlia - sarebbe stata colpita a morte da un medico per rancori personali legati alla chiusura della sua clinica.

INDIA

Dopo l’elezione della scorsa settimana, Droupadi Murmu si è insediata oggi come nuovo presidente dell’India. Nel suo discorso inaugurale la donna – la prima tribale ad essere eletta alla più alta carica dello Stato – ha dichiarato: “La mia elezione è la prova che anche i poveri possono coltivare i loro sogni”

IRAN-ISRAELE

Secondo i media iraniani una presunta rete di spie israeliane sarebbe stata catturata dalle autorità mentre piazzava esplosivi in un sito "molto sensibile" nella provincia di Isfahan. La notizia arriva dopo che un altro scienziato delle Guardie rivoluzionarie iraniane sarebbe stato ucciso, nella catena di morti di funzionari che partecipano al programma nucleare iraniano.

RUSSIA-KENYA

In Africa è stata aperta la nuova sede di rappresentanza di una delle maggiori agenzie propagandistiche russe, “Russia Today”. A Nairobi la redattrice capo, Margarita Simonyan, vuole animare con un centro specializzato la capitale del Kenya.

TAGIKISTAN-KIRGHIZISTAN

I presidenti di Tagikistan e Kirghizistan hanno raggiunto un accordo sull’attivazione della Commissione interstatale per la demarcazione dei confini, che tra i due Paesi si estendono per 987 km, dei quali solo 664 sono stati fissati, mentre nella parte imprecisata non si spengono i conflitti. Nell’ultimo anno ne sarebbero stati definiti altri 80 km, ma non si sa quali.