di Melani Manel Perera

Proteste davanti alla stazione di polizia di Welikada chiedono giustizia per Sathsara Nimesh. La madre ad AsiaNews: "Com'è potuto accadere? Era in salute". Aperta un'indagine e rimossi tre degli agenti ritenuti responsabili. Ma attivisti, religiosi e avvocati chiedono misure concrete per un fenomeno diffuso: "Provvedimenti dal governo".

Colombo (AsiaNews) - Da giorni si tengono proteste in Sri Lanka, di fronte alla stazione di polizia di Welikada, come accaduto domenica, per chiedere giustizia per Sathsara Nimesh, giovane morto sotto la custodia della polizia. “Stop alla brutalità della polizia” e “Giustizia per Sathsara” sono gli slogan principali dei manifestanti. Ieri, il Tribunale ha ordinato l'esumazione del corpo. “Come ha potuto mio figlio, che era in buona salute, affrontare una morte del genere?”, ha chiesto la madre, parlando ad AsiaNews.

Sathsara Nimesh, 26 anni, residente a Meegahakivula, Badulla, provincia di Uva, si era recato a Colombo per partecipare a un corso di assistenza presso un importante ospedale. A seguito di una denuncia per un presunto incidente, è stato arrestato l’1 aprile ed è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale mentre era sotto custodia della polizia. Il magistrato aggiuntivo di Colombo Keminda Perera, che ha esaminato la petizione presentata dalla madre Liyanage Samanthi, ha quindi ordinato al Chief Medical Officer di Colombo di condurre una nuova autopsia, che sarà svolta da un gruppo di tre medici.

Si tratta della seconda morte in custodia presso la stessa stazione di polizia - dopo una donna di nome Raj Kumari, torturata a morte nella polizia di Welikada. Da quando il caso di Sathsara Nimesh è diventato pubblico, sono scoppiate proteste. La polizia di Welikada e i suoi agenti hanno affrontato aspre critiche e diffuse reazioni sui social media. A causa di queste reazioni, l’ufficiale responsabile della stazione è stato rimosso dal suo incarico e un sergente e un agente di polizia sono stati sospesi per presunta negligenza.

I manifestanti riuniti davanti alla stazione di polizia di Welikada hanno sottolineato che il licenziamento o la sospensione degli agenti di polizia considerati responsabili della perdita di vite umane, sono azioni temporanee. Per questo, chiedono per essi pene “appropriate”. Le proteste hanno visto la partecipazione di attivisti per i diritti umani, rappresentanti religiosi, artisti, avvocati, media, giovani e persone interessate, riunite per condannare la “brutalità della polizia e costringere il governo a prendere i provvedimenti necessari nei confronti del criminale”.

“Vediamo che la repressione dello Stato non si è fermata nemmeno con il nuovo governo. Questa morte è una delle cicatrici del terrorismo di Stato. Condanniamo il ripetersi di tali incidenti ingiusti, anche con questo governo che è stato eletto dopo una grande lotta e con grandi speranze”, ha dichiarato ad AsiaNews sr. Deepa Fernando, del Movimento delle donne cristiane (MoCWV).

Fernando ha anche detto che a causa di questi episodi la gente ha paura di andare alla polizia. “Pensavamo che la situazione fosse finita, ma continua ad accadere. Anche se non tutti i poliziotti sono così, dobbiamo dire che c’è una polizia assassina”, ha detto. “Esortiamo la polizia a non distruggere le vite dei giovani. Se hanno commesso un qualsiasi tipo di errore, per favore, agite attraverso la legge accettata nel Paese per i colpevoli”, ha aggiunto la religiosa. Inoltre, ha esortato il governo a “identificare rapidamente la polizia omicida e a rispondere in modo adeguato”.

“Le morti in custodia della polizia sono una pratica molto comune in questo Paese. A gennaio e ad aprile dello scorso anno, due giovani sono stati uccisi. Inoltre, anche il 10 febbraio una persona è stata uccisa nella stazione di polizia di Wadduwa. Ma gli esami post-mortem sono molto in ritardo. Pertanto, la giustizia viene ritardata all’infinito, ha dichiarato ad AsiaNews Tharushi Dishara, avvocato.

Parlando ad AsiaNews, il segretario esecutivo del Comitato per la protezione dei diritti dei prigionieri, l'avvocato Senaka Perera, ha dichiarato di essere davvero felice di accettare l'ordine del tribunale di ieri per l'esumazione del giovane Sathsara. “È una vera vittoria da parte della vittima”, ha dichiarato. Aggiungendo che la sua organizzazione ha già protestato in passato contro le torture e le uccisioni di sospetti in custodia della polizia e ha informato le autorità competenti, tra cui l'Ispettore Generale della Polizia, di fermarle immediatamente.

Senaka Perera ha affermato che dovrebbero essere prese misure immediate per fermare questi atti compiuti dalla polizia contro la legge. Altrimenti, lo stato di diritto sarà violato così come i diritti degli individui. Pertanto, ha dichiarato che la sua organizzazione chiede ripetutamente che venga condotta una rapida indagine sulla morte del giovane Sathsara Nimesh e che venga applicata la legge contro i responsabili.