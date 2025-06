Le notizie di oggi: il Vietnam ha approvato un'altra riforma amministrativa. Il Regno Unito ha congelato le proprietà di un ministro durante il governo dell'ex premier Hasina. Nuova manovra del Senato di Manila per rinviare l'esame dell'impeachment di Sara Duterte. In Siria le autorità hanno imposto alle donne di indossare "burkini" nelle spiagge pubbliche.

PENISOLA COREANA

Dopo che la Corea del Sud ha spento i propri altoparlanti al confine che trasmettevano musica sudcoreana a tutto volume, anche la Corea del Nord ha sospeso le proprie trasmissioni di propaganda. “Sono cessate nella tarda serata di mercoledì e chiaramente non si sono verificate nelle prime ore del mattino o al mattino presto", ha dichiarato il colonnello Lee Sung-jun, portavoce dello Stato Maggiore Congiunto, in conferenza stampa. Oltre agli sforzi per alleviare la tensione tra i due Paesi, l'ufficio presidenziale di Lee Jae-myung ha anche sottolineato la necessità di alleviare le sofferenze dei residenti della zona di confine.

GIAPPONE – CINA

Dopo che un aereo militare cinese e un aereo da pattugliamento delle Forze di autodifesa marittima giapponesi hanno sfiorato la collisione in acque internazionali del Pacifico, Tokyo questa mattina ha chiesto a Pechino di impedire che un episodio simile si ripeta. Il segretario capo di gabinetto Yoshimasa Hayashi ha dichiarato che il Giappone ha espresso alla Cina la sua “seria preoccupazione”.

VIETNAM

L’Assemblea nazionale del Vietnam ha approvato un piano di unificazione delle province che comporterà la riduzione delle amministrazioni locali da 63 a 34 e il taglio di circa 80mila posti di lavoro statali. La decisione arriva dopo che a febbraio il numero dei ministeri era passato da 30 a 22, con la conseguente perdita di 23mila posti di lavoro. Anche in questo caso si tratta di una serie di riforme volute dal capo di governo, To Lam, per uno “sviluppo rapido, stabile e sostenibile”.

FILIPPINE

Ci si aspettava che il Senato delle Filippine ieri procedesse con la prima udienza del processo di impeachment del vicepresidente Sara Duterte; invece ha rinviato il caso alla Camera dei rappresentanti, una mossa senza precedenti nella storia del Paese. Un ex giudice della Corte suprema ha definito il caso "unico, ma ammissibile". In realtà la legalità della mossa resta incerta e rientra nel più ampio confronto tra la famiglia Duterte, che ha dimostrato di essere ancora fortemente popolare, e il presidente Ferdinand Marcos Jr.

UK – BANGLADESH

La National Crime Agency del Regno Unito ha congelato le proprietà di Saifuzzaman Chowdhury, ex ministro delle terre del Bangladesh e alleato dell’ex premier Sheikh Hasina, fuggita l’anno scorso in seguito a proteste anti-governative. La decisione fa seguito alle richieste legali delle autorità del Bangladesh di intervenire contro i beni di proprietà di Chowdhury, otto inchiesta per riciclaggio di denaro.

SIRIA

Il governo siriano guidato ha stabilito che le donne dovrebbero indossare burkini o altri costumi da bagno coprenti sulle spiagge pubbliche. È la prima volta che le autorità siriane emanano linee guida su cosa possano indossare le donne da quando è stato rovesciato il regime di Bashar al-Assad a dicembre. Per gli hotel a quattro stelle o più e per le spiagge private, non varrà la decisione, hanno spiegato i funzionari del turismo.

RUSSIA

È stato arrestato in Russia anche il vice-presidente del partito liberale Yabloko, Lev Šlosberg, per le posizioni contrarie alla guerra, che i liberali hanno espresso dall’inizio in forma non contraria alle leggi, mentre ora viene assegnata ad egli l’accusa di “discredito delle forze armate” per un dibattito televisivo con degli storici, dove egli “ha sostenuto la necessità di una cessazione immediata delle azioni militari”, diffuso sul social Odnoklassniki.