Le notizie di oggi: i ribelli siriano hanno preso il controllo di Hama e puntano a Homs. Nuovo mandato di arresto per la moglie di Imran Khan dopo le proteste a Islamabad. Marcos firme legge per l'apertura di centri di evacuazione contro i tifoni in ogni città delle Filippine. Partite di basket NBA a Macao per generare entrate diverse dai casinò. I sacerdoti ortodossi russi contrari alla guerra: una tregua in Ucraina almeno per Natale.

COREA DEL SUD

Anche il leader del People Power Party - il partito di governo – ha dichiarato oggi che è necessario sospendere immediatamente i poteri del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol dopo il suo tentative di imporre la legge marziale. Han Dong Hoon, che frino a poche ora fa aveva detto che il partito avrebbe cercato di impedire l'approvazione della mozione di impeachment contro Yoon che verrà votata domani, ora sembra propenso a sostenerla. La svolta è giunta dopo che fonti attendibili hanno confermato che Yoon nella notte in cui ha decretato la legge marziale avrebbe anche ordinato l'arresto e la detenzione di politici di primo piano - compreso lo stesso Han - etichettandoli come forze anti-statali.

SIRIA

I ribelli siriani hanno preso il controllo della città centrale di Hama. L'esercito siriano ha annunciato di non averne più il controllo, mentre un gruppo di attivisti ha dichiarato che i combattenti guidati da Hay'at Tahrir al-Sham hanno rilasciato centinaia di prigionieri dalla locale prigione. Le forze ribelli stanno ora puntando Homs, una città che ha svolto un ruolo importante nella rivolta contro Assad del 2011 che si è trasformata in guerra civile.

PAKISTAN

Un tribunale pakistano ha emesso un mandato d'arresto per la moglie dell'ex premier Imran Khan, Bushra Bibi, una mossa che potrebbe portare al suo nuovo arresto due mesi dopo la sua liberazione su cauzione. Sia lei sia Khan, attualmente in carcere in attesa di altri processi, sono accusati di aver venduto regali per un valore di oltre 140 milioni di rupie che Khan ha ricevuto durante la sua premiership e che appartenevano al patrimonio dello Stato. Entrambi negano le accuse. Bibi, 50 anni, che ha mobilitato migliaia di sostenitori del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf per chiedere il rilascio di Khan, è stata costretta a fuggire nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa, governata dal partito, dopo che una forza paramilitare ha interrotto la manifestazione a Islamabad.



FILIPPINE

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha firmato venerdì 6 dicembre la Legge sui Centri Ligtas Pinoy, che prevede la costruzione di centri di evacuazione in ogni città e comune del Paese. Il Ligtas Pinoy Centers Act prevede che ogni città e comune del Paese costruisca un centro di evacuazione completamente attrezzato, in grado di resistere ai super tifoni e situato lontano dalle aree a rischio.

MACAO

La National Basketball Association (NBA) - il campionato professionistico americano di basket - ha firmato un accordo pluriennale con l'operatore locale di casinò Sands China per disputare a Macao partite di pre-stagione. Si tratta di una mossa sulla strada della diversificazione delle entrate dell’ex colonia portoghese sollecitata dal governo di Pechino, attualmente dipendenti all’80% dal gioco d’azzardo nell’unica località cinese dove è consentito. L’accordo prevede due partite all'anno per i prossimi cinque anni nell'arena Venetian di Sands.

RUSSIA

I sacerdoti ortodossi russi contrari alla guerra, quasi tutti ormai all’estero, hanno diffuso un appello dell’associazione “Pace a tutti” ai combattenti di entrambe le parti sul territorio dell’Ucraina per un “armistizio di Natale” almeno per alcuni giorni per “dare un po' di sollievo alla terra devastata” nelle due settimane tra la data cattolica e quella ortodossa.

KAZAKISTAN

In seguito alla svalutazione del rublo, anche il tenge kazaco si sta indebolendo, arrivando a 1200 tenge per un dollaro, e la direttrice del centro di analisi della Banca centrale, Meruert Makhmutova, ha invitato le autorità di Astana a riflettere sulla possibilità di introdurre un sistema di importazione degli articoli dalla Russia senza tariffe doganali, per porre un freno.