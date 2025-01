Le notizie del giorno: l'ex vice presidente statunitense Mike Pence visiterà Hong Kong a metà gennaio. Il Laos chiede alla Cina di chiudere una miniera per danni ambientali. Diplomatici europei in Siria. Il Kirghizistan vuole alzare a 18 anni l'età minima per il matrimonio.

COREA DEL SUD

La polizia sudcoreana ha sospeso il tentativo di arrestare l’ex presidente Yoon Suk-yeol, messo sotto accusa per aver dichiarato la legge marziale un mese fa. Dopo un confronto durato sei ore tra la polizia e le guardie presidenziali, gli inquirenti hanno “ritenuto che fosse praticamente impossibile eseguire il mandato di arresto”. In un’ora il numero di ufficiali è passato a da 20 a 80. Yoon considera illegale il mandato di arresto nei suoi confronti e si rifiuta di apparire davanti agli inquirenti.

CINA – USA

L’ex vice presidente Mike Pence visiterà Hong Kong a metà gennaio per partecipare a un forum economico, l’UBS Wealth Insights 2025, dove offrirà "una visione dall'interno" sulle elezioni statunitensi e le sue implicazioni globali, secondo fonti del South China Morning Post. Pence, inoltre, che aveva preso le distanze da Trump dovrebbe incontrare i rappresentanti industriali di Hong Kong.

LAOS

Il Laos ha ordinato a una miniera di proprietà cinese di chiudere la propria attività perché ritenuta responsabile di aver creato due voragini che si sono aperte tra le risaie del villaggio di Pak Peng nel distretto di Thakhaek. I residenti ritengono che le cavità (la più grande larga 20 metri e profonda 10) siano il risultato degli scavi nel distretto di Nong Bok dove opera una società che fa capo al governo cinese e temono che ad un certo punto il terreno cederà del tutto.

SIRIA – UE

La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, e il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, saranno i primi rappresentanti europei a recarsi in Siria e incontrare Ahmed al-Sharaa, che ha guidato il gruppo Hayat Tahrir al-Sham alla riconquista del Paese. "Il mio viaggio di oggi, insieme al mio omologo francese e a nome dell'UE, è un chiaro segnale per i siriani: un nuovo inizio politico tra Europa e Siria, tra Germania e Siria, è possibile", ha affermato Baerbock, secondo una dichiarazione del ministero rilasciata prima della sua partenza per Damasco.

KRGHIZISTAN

Il ministero del lavoro e dell’assistenza sociale del Kirghizistan ha proposto di introdurre delle modifiche al Codice della Famiglia, diffondendo il testo alla pubblica discussione, alzando a 18 anni l’età minima consentita per il matrimonio, mentre attualmente è in vigore la norma secondo cui “per cause rispettabili” a livello locale si può permettere anche in età minorile.

RUSSIA

Il presidente Vladimir Putin ha dato l’incarico di creare un manuale unico della lingua russa per il prossimo anno scolastico, che sia “equilibrato e ben collegato a tutto, e tenga conto della mentalità della gioventù russa di oggi”, e per le esercitazioni aggiungere “testi di letteratura patriottica”, insieme ad altri manuali per le lingue statali delle repubbliche federali.