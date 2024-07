di Arundathie Abeysinghe

Lo rivale un'indagine promossa dal governo di Colombo. Pesa la diminuzione del reddito medio mensile. I nuclei sono costretti a ricorrere a strategie che aumentano i debiti per soddisfare il fabbisogno alimentare giornaliero: nella maggior parte dei casi non sono garantiti tre pasti al giorno.

Colombo (AsiaNews) - Il 54,9% delle famiglie dello Sri Lanka sono indebitate. A rivelare questo sintomo evidente della più grave crisi economica del Paese dalla sua indipendenza nel 1948, è un rapporto statale che ne evidenzia i debiti insoluti. L’indebitamento ha un impatto inevitabile sulla vita delle famiglie, condizionandone il bilancio e la stabilità: oltre il 17% ha contratto prestiti per la costruzione o la riparazione di abitazioni; a causa della situazione, la maggior parte dei nuclei è alle prese con diverse sfide nella gestione delle attività quotidiane, come la gestione del reddito.

Il rapporto 2023 “Indagine sulle famiglie sull'impatto della crisi economica” ha evidenziato che dal marzo 2022, il 14,2% delle persone di età superiore ai 15 anni ha perso il lavoro e la disoccupazione è maggiore tra la popolazione maschile rispetto a quella femminile. A causa della disoccupazione dovuta alla perdita del lavoro, l'indebitamento delle famiglie ha generato incertezze finanziarie che hanno costretto le famiglie a contrarre maggiori prestiti per coprire le spese essenziali, con conseguente aumento dell'onere del debito.

Questa situazione ha colpito le persone in tutte le zone del Paese, sia urbane sia rurali, con la maggioranza che ha impegnato i propri gioielli, venduto veicoli e mobili e alcuni hanno ipotecato le proprie proprietà, compresa l'unica casa in cui risiedono. Il report ha anche rivelato una distribuzione percentuale delle famiglie indebitate in base alle diverse fonti di prestito. La percentuale più alta di indebitamento deriva dai mutui (31,0%), seguita dalle banche (21,9%) e dagli istituti di credito (9,7%). Il 22,3% dell'indebitamento deriva da prestiti ottenuti per soddisfare il fabbisogno alimentare giornaliero, il che indica la presenza di gravi difficoltà finanziarie nel soddisfare le esigenze di base.

Gli accademici senior delle università statali Nihal Mayadunne, Prashanthi Herath e Sampath Dissanayaka, che stanno conducendo indagini sulle famiglie per un progetto di ricerca, hanno rivelato ad AsiaNews che “il 17,0% delle famiglie indebitate ha acquistato prestiti per costruire o riparare le proprie abitazioni”. L'anno scorso, la spesa media mensile di circa il 91% delle unità familiari totali è aumentata, e il 7% della popolazione ha cambiato anche il proprio sistema di cure sanitarie”. Gli studiosi hanno rivelato anche che “il motivo principale per cui le famiglie hanno ridotto la loro spesa media mensile, come rivela il 77% delle risposte, è stato allineare le spese con la diminuzione del reddito. Le famiglie hanno modificato i loro modelli di spesa per adeguarsi alla riduzione del reddito complessivo”.

Inoltre, secondo gli alti funzionari governativi in pensione, nei distretti di Gampaha, Kandy, Nuwara Eliya e Jaffna, “circa 600 dipendenti di una fabbrica di abbigliamento nella zona di libero scambio di Katunayaka hanno perso il lavoro in seguito alla chiusura di un'importante fabbrica di abbigliamento, alcuni mesi fa”. E sebbene questi dipendenti abbiano ricevuto un misero indennizzo, non è stato sufficiente a coprire le spese domestiche nemmeno per tre mesi. Ciò aggrava ulteriormente le loro condizioni. “Non riuscendo a trovare un impiego altrove, sono dovuti tornare a casa. A causa della crisi economica, anche nei loro villaggi non ci sono opportunità di lavoro. Quindi, l'unica opzione è vendere i loro mobili. Alcuni hanno anche ipotecato le loro case”, hanno aggiunto i funzionari.

La crisi economica ha avuto un impatto significativo sull'occupazione in diversi settori del Paese, in particolare l'edilizia, l'abbigliamento e le piccole e medie imprese. Secondo l'indagine sulla forza lavoro in Sri Lanka, la maggior parte delle famiglie, soprattutto quelle del settore urbano, ha subito un impatto negativo a causa dell'indebitamento. La maggior parte di loro non è in grado di consumare tre pasti al giorno e ha ridotto i pasti a due o, a volte, a solamente uno nell’arco di 24 ore.