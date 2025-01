Il caso dell'attore cinese Wang Xing, rapito in Thailandia per essere trasferito in un centro in Myanmar, ha riacceso i riflettori sulla tratta di esseri umani di cittadini cinesi nel sud-est asiatico. Secondo il team di esperti che ha incontrato i rappresentanti del governo thai, 12 hongkonghesi devono essere liberati, ma non sono state fornite le tempistiche.

Hong Kong (AsiaNews/Agenzie) - Il governo di Hong Kong ha inviato in Thailandia una squadra di esperti nel tentativo di ottenere la liberazione di 12 cittadini detenuti in alcuni centri per le truffe online del sud-est asiatico. La task force, arrivata ieri a Bangkok, ha dichiarato di aver ricevuto un riscontro positivo da parte delle autorità thailandesi. “Oggi abbiamo ricevuto una risposta entusiasta dal governo thailandese”, ha dichiarato Michael Cheuk Hau-yip, che guida la delegazione. “Sotto la guida della loro premier, hanno messo in atto un lavoro importante”, ha proseguito Cheuk.

Il team di esperti, composto da funzionari dell'Ufficio sicurezza e del Dipartimento dell'immigrazione e agenti di polizia, tuttavia, non ha mancato di sottolineare le difficoltà di un’operazione di salvataggio: la maggior parte degli hongkonghesi vittime di tratta si trova in compound situati al confine tra Thailandia e Myanmar e Myanmar e Laos, aree “caotiche e difficili da controllare”, soprattutto a causa della guerra civile che da circa tre anni imperversa in Myanmar. Non sono quindi ancora state definite le tempistiche in merito alla liberazione dei 12 hongkonghesi, che sarebbero stati imprigionati nella primavera dello scorso anno. Il loro caso rientra fa parte di 28 richieste di aiuto ricevute negli ultimi mesi dall’ufficio di pubblica sicurezza di Michael Cheuk Hau-yip.

La task force ieri ha incontrato anche i rappresentanti dell'ambasciata cinese in Thailandia. Da tempo Pechino sta cercando di ridurre la tratta di esseri umani che coinvolge cittadini cinesi. Nel 2023 la Cina ha lanciato una campagna contro i centri per le truffe online in Myanmar: in due anni sono stati arrestati più di 53mila cittadini cinesi sospettati di essere coinvolti in frodi di vario tipo.

Le autorità di Hong Kong sono intervenute dopo la notizia del rapimento in Thailandia dell’attore cinese Wang Xing. Attirato con l’annuncio, poi rivelatosi falso, di un casting, è stato portato in un centro di schiavitù a Myawaddy, città birmana nota per essere epicentro del fenomeno della tratta di esseri umani. Alcune indagini hanno svelato che a gestire i compound è la Karen National Army, una delle milizie etniche che nelle aree al confine con la Thailandia pare sostenga la giunta militare del Myanmar, ma si tratta di operazioni a loro volta legate a organizzazioni criminali cinesi, come hanno messo in evidenza diverse inchieste.

Ad avvertire le autorità erano stati i genitori e la fidanzata di Wang Xing. Sui social la notizia ha subito ricevuto grande risonanza e ha permesso la veloce risoluzione del caso: Wang è stato rintracciato dalle autorità per l'immigrazione thailandesi e rimpatriato in brevissimo tempo perché non era ancora stato trasferito in altri centri. L’episodio ha poi scatenato sui social cinesi una valanga di segnalazioni di persone scomparse e i familiari di altre vittime hanno raccontato di aver ricevuto telefonate da parte in cui veniva chiesto un riscatto di 500mila dollari.

Il cantante di Hong Kong Eason Chan Yik-shun nei giorni scorsi ha cancellato le date del suo concerto a Bangkok affermando che la Thailandia non è più un Paese sicuro per i cittadini cinesi. Ma Cheuk, che dirige la squadra anti-tratta dalla sua creazione nel 2022, ha spiegato che finora non sono stati registrati casi di rapimenti per strada. Al contrario, le vittime dei centri per le truffe online vengono spesso adescate con falsi annunci di lavoro e i loro trasferimenti da un posto all’altro ne fanno poi perdere le tracce.

In base all’indice sul crimine organizzato, dal 2021 il Myanmar è al primo posto della classifica mondiale per diffusione della criminalità transnazionale. Nel 2022, 46 hongkonghesi avevano fatto pervenire richieste di aiuto al governo dopo essere stati trafficati nel sud-est asiatico. Da allora c’è stato un aumento dei rapimenti di cittadini residenti a Hong Kong. Il copione è sempre lo stesso: le vittime vengono contattate sulle piattaforme social o di messaggistica, come Telegram. Una volta arrivate a destinazione, viene loro ritirato il passaporto in modo che non possano scappare, e vengono detenute in condizione di schiavitù, costrette a raccogliere denaro online tramite truffe di vario tipo.