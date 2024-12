Le notizie di oggi: Xi Jinping a Macao per i 25 anni dalla consegna dell’ex colonia portoghese in Cina. Le scorte di riso (e grano) in India hanno raggiunto livelli record. Secondo Rsf l’esercito israeliano ha ucciso almeno un terzo dei reporter uccisi nel 2024. Il presidente indonesiano vuole perdonare 44mila prigionieri, fra i quali oppositori della provincia di Papua.

VIETNAM - SINGAPORE

La società di Singapore Keppel (KPLM.SI), in collaborazione con la vietnamita Sovico Group, intende realizzare nuovi cavi in fibra ottica sottomarini per rafforzare il settore dei data center della regione. I Paesi del Sud-est si confermano importante crocevia per i cavi che collegano l’Asia all’Europa, espandendo le loro reti per soddisfare una domanda in forte espansione nei servizi di intelligenza e data center. Hanoi da solo prevede di avere 10 nuovi cavi sottomarini entro il 2030.

CINA - MACAO

Xi Jinping visiterà Macao per un evento celebrativo dei 25 anni dalla consegna dell’ex colonia portoghese alla Cina. Il presidente parteciperà all’ingresso della nuova amministrazione e condurrà un tour di ispezione durante la visita tra il 18 e il 20 dicembre. La città è diventata il miglior hub di casinò al mondo per entrate e una destinazione popolare per i turisti cinesi, ed è il solo posto in Cina in cui è consentito il gioco d’azzardo al casinò.

INDIA

Le scorte di riso hanno toccato un livello record a inizio dicembre, raggiungendo oltre cinque volte l’obiettivo del governo e favorendo un potenziamento delle esportazioni. Le riserve di riso, compresa la risaia non macinata, nei granai statali ammontavano a 44,1 milioni di tonnellate al primo dicembre, rispetto ai 7,6 milioni di tonnellate previsti. Le scorte di grano 22,3 milioni di tonnellate, contro i 13,8 milioni di tonnellate ipotizzati. Rimossi i vincoli al commercio estero.

ISRAELE - PALESTINA

L’esercito israeliano ha ucciso almeno un terzo dei giornalisti deceduti per morte non naturale nel mondo nel 2024. Lo denuncia Reporters Without Borders (Rsf), secondo cui 550 cronisti sono stati arrestati, 55 in ostaggio e 95 dispersi. Un totale di 54 sono stati uccisi nel 2024, la cifra più alta degli ultimi cinque anni. Di questi, uno su tre è stato ucciso durante i bombardamenti israeliani, tra cui 16 a Gaza e due in Libano. Dall’ottobre 2023, più di 145 giornalisti sono stati uccisi a Gaza.

INDONESIA

Il presidente Prabowo Subianto intende perdonare circa 44mila prigionieri, dagli attivisti condannati per diffamazione a quanti sono imprigionati nella provincia orientale di Papua per critiche contro il governo. Dietro il provvedimento - che riguarderebbe circa il 30% del totale dei detenuti - vi sarebbero ragioni umanitarie e il tentativo di alleviare il sovraffollamento carcerario.

RUSSIA

Secondo i dati del Rospotrebnadzor, alla fine del 2023 in Russia vi erano 1,2 milioni di persone malate di Aids, con statistiche sempre molto alte nella media mondiale, tra i primi cinque insieme a Sudafrica, Mozambico, Nigeria e India. Ora pare che si stia diffondendo ulteriormente tra i giovani, che cercano di infettarsi perché la malattia esclude dalla mobilitazione alla guerra.

KIRGHIZISTAN

Dopo le infinite discussioni sulle modifiche alla bandiera nazionale, ora in Kirghizistan ci si scontra sul nuovo inno dello Stato che dovrebbe andare a sostituire quello attuale, ritenuto “troppo sovietico”. Il Žogorku Keneš ha istituito una commissione speciale guidata dal vice-speaker Nurbek Sydygaliev, che dovrà scegliere le tre versioni migliori e presentarle al Parlamento.