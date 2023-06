di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) - Con l’inaugurazione di una nuova rotta che unisce lo Sri Lanka con l’India, il governo di Colombo e la marina del Paese asiatico hanno completato la costruzione del terminal passeggeri all’interno del porto di Kankesanthurai. In questo modo sarà possibile rafforzare il trasporto via mare e i collegamenti fra i due Paesi, grazie all’utilizzo di traghetti. Al termine dei lavori di espansione della struttura, il porto di Kankasanthurai ha avviato le operazioni generali il 16 giugno scorso ed è stato ufficialmente aperto al pubblico. Come prima imbarcazione, il porto ha accolto la crociera di lusso MV Empress, già gremita di passeggeri.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta con il patrocinio del ministro dei Porti, della navigazione e dell’aviazione Nimal Siripala de Silva. Presenti anche il collega e titolare del dicastero della Pesca Douglas Devananda e il comandante della marina nel Nord, il contrammiraglio Aruna Tennekoon.

Intervenendo alla cerimonia di apertura il ministro Nimal Siripala de Silva ha elogiato il contributo fornito dalla marina dello Sri Lanka al rapido completamento dei lavori di costruzione, dando il via al servizio di trasporto passeggeri via nave in tempi record. “Il progetto di servizio di traghetti per persone - sottolinea - fa parte di uno sforzo più ampio per rafforzare i legami di lunga data tra India e Sri Lanka, con particolare attenzione al miglioramento del turismo”. In quest’ottica, ha aggiunto il ministro, “il coinvolgimento della Marina non solo ha comportato significativi risparmi sui costi, ma ha anche accelerato la consegna del progetto con benefici per tutto il pubblico”.

Seguendo le direttive del comandante, il vice-ammiraglio Priyantha Perera, la marina dello Sri Lanka ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere l’espansione delle strutture portuali di Kankesanthurai. Il corpo ha messo infatti a disposizione la propria manodopera e le proprie competenze, in risposta a una richiesta del ministero dei Porti, della navigazione e dell’aviazione.

Il progetto ha preso il via il primo febbraio scorso, con la marina che si è fatta carico della realizzazione di un terminal passeggeri per l’immigrazione, lo sdoganamento e il disimbarco delle persone che intendono utilizzare in futuro il servizio di trasporto passeggeri.

Inoltre, la marina ha effettuato anche lavori di ristrutturazione del molo e l’installazione di diverse altre strutture sul posto. I materiali da costruzione necessari per il progetto sono stati forniti dall’Autorità portuale dello Sri Lanka. Come primo atto, il porto ha dato il benvenuto agli ospiti a bordo della crociera di lusso MV Empress, che ha levato l’ancora sotto la guida del capitano e dell’equipaggio, felici di essere parte di un momento che per molti rappresenta una vera e propria “pietra miliare” del trasporto nazionale.