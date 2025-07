Delhi (AsiaNews) - Per ridurre l’inquinamento atmosferico la capitale indiana si prepara a lanciare la sua prima sperimentazione di inseminazione artificiale delle nuvole all’inizio di settembre, con l’obiettivo di provocare piogge artificiali. I test verranno effettuati nelle prime due settimane di settembre, ha annunciato venerdì il ministro dell’Ambiente del governo locale, Manjinder Singh Sirsa.

Nell’ultimo decennio, Delhi ha detenuto regolarmente il triste primato di città più inquinata del mondo, seguita da vicino da altre città indiane. Uno studio recente ha calcolato che i 30 milioni di abitanti che vivono nella capitale e nei dintorni possono arrivare a perdere fino a 12 anni di vita a causa dei catastrofici effetti sulla salute legati all’inquinamento atmosferico.

Il progetto, guidato dall’IIT-Kanpur, era inizialmente previsto per l’inizio di luglio, ma è stato rinviato in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento Meteorologico Indiano. La nuova tempistica è in linea con la fine del monsone, periodo in cui si formano condizioni più favorevoli per questo tipo di esperimento. Il governo di Delhi ha approvato un finanziamento di 32,1 milioni di rupie (circa 360.000 euro) per il progetto pilota. L’aereo utilizzato sarà un Cessna equipaggiato con strumenti specializzati. L’aereo effettuerà cinque sortite sulle zone ad alto inquinamento di Delhi nord, tra cui Rohini, Bawana, Alipur e Burari, oltre ad aree adiacenti dell’Uttar Pradesh come Loni e Baghpat. Durante i voli, l’aereo volerà sotto la base delle nuvole e rilascerà nelle nuvole particelle igroscopiche (come cloruro di sodio e altri aerosol) per stimolare le precipitazioni.

L’inseminazione delle nuvole, una forma di modificazione meteorologica, consiste nell’aumentare artificialmente le precipitazioni per indurre la pioggia. Nel caso di Delhi, l’obiettivo è lavare via gli inquinanti presenti nell’aria e migliorare la qualità dell’aria, specialmente nelle settimane successive al monsone, quando i livelli di inquinamento tendono a salire.

“Si tratta di un intervento scientifico per combattere l’inquinamento atmosferico,” ha dichiarato Sirsa. “Se avrà successo, aprirà una nuova strada per affrontare la pericolosa qualità dell’aria a Delhi, soprattutto durante il periodo post-monsonico”.

