Le notizie di oggi: almeno 10 vittime nei bombardamenti contro l’ospedale indonesiano a Gaza, si tratta la tregua in cambio del rilascio degli ostaggi di Hamas. Dopo l’Apec la Cina riprende le attività militari lungo lo Stretto di Taiwan, allerta a Taipei. Manifestazioni in Pakistan contro la deportazione degli afghani. Record di acquisti di immobili in Spagna fra i cittadini russi. Erdogan contro l’Armenia che “per anni” ha cercato di rubare “terre altrui”.

INDIA

Delhi testa i droni per consegnare sacche di sangue, plasma e piastrine nelle aree remote dell’Himalaya, con temperature sotto zero e innevate. In meno di sette minuti coperto un tragitto di 20 km, dove il tempo medio di percorrenza è di un’ora. Allo studio altre prove con medicinali essenziali e organi. L’India intende raggiungere la leadership nel settore dei droni entro il 2030.

ISRAELE - PALESTINA

È di almeno 12 morti il bilancio, ancora provvisorio, dei bombardamenti dell’esercito israeliano contro l’ospedale indonesiano, a Gaza, con le strutture sanitarie della Striscia ancora teatro di guerra. Tra le vittime anche pazienti e persone in cerca di riparo. Intanto l’Idf ha esteso le operazioni contro Hamas nel nord, violenti combattimenti a Gaza City mentre si continua a trattare per la liberazione degli ostaggi in cambio di una tregua umanitaria di alcuni giorni.

TAIWAN - CINA

Taipei ha riferito di una nuova attività militare cinese intorno all’isola, con nove aerei che hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan e navi da guerra che hanno effettuato “pattugliamenti” e attività di “preparazione al combattimento”. Le incursioni si erano ridotte la scorsa settimana con Xi Jinping al vertice Apec a San Francisco, ma sono ripresi da ieri mattina.

THAILANDIA - MYANMAR

Oltre 200 thai intrappolati dall’escalation di combattimenti nel nord del Myanmar tra soldati e gruppi etnici armati sono stati evacuati in Thailandia attraverso la Cina, mentre nella ex-Birmania si fanno sempre più intensi gli scontri fra golpisti e ribelli. Bangkok riferisce che 266 thailandesi, filippini e cittadini di Singapore hanno lasciato la zona lungo lo Stato settentrionale Shan.

PAKISTAN - AFGHANISTAN

Manifestanti pakistani hanno denunciato la repressione del governo nei confronti dei cittadini afghani (circa 1,7 milioni) privi di documenti. Il Comitato di azione congiunto per i rifugiati - piattaforma di politici, attivisti e avvocati - ha promosso un protesta nel fine settimana a Karachi, avvertendo dei rischi che corrono - soprattutto le donne e le minoranze - al rientro in patria.

RUSSIA

I russi hanno raggiunto quest’anno delle cifre-record nell’acquisto di immobili in Spagna, superando i 4mila affari conclusi. È il 50% in più dell’anno precedente ed è tornato ai livelli del 2013-2014, quando si era diffusa la “febbre spagnola” con 4-5mila acquisti (molto più delle vendite) in un anno, anche grazie alla possibilità di ottenere lunghi permessi di soggiorno.

TURCHIA - ARMENIA

Rivolgendosi al gruppo parlamentare del Partito della Giustizia e dello sviluppo (Akp), il presidente Recep Tayyp Erdogan ha dichiarato che “l’Armenia ha cercato di prendersi terre altrui per molti anni, ma nella seconda guerra del Karabakh ha ricevuto una dura lezione”. La potenza militare di uno Stato, ha aggiunto, serve “soltanto ad assicurare una vita libera e pacifica nelle proprie terre”.

KIRGHIZISTAN - GIAPPONE

Si è svolta a Tokyo la prima storica visita ufficiale in Giappone del presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, che con la moglie Ajgul è stato ricevuto dall’imperatore Naruhito e dall’imperatrice Masako. Egli ha poi incontrato il primo ministro Fumyo Kishida e lo speaker del Parlamento Fukushiro Nukaga. Al centro dei colloqui una collaborazione sul piano politico e commerciale.