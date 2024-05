di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - L'ordinazione di mons. Subroto Boniface Gomes come nuovo vescovo ausiliare, è stata ieri un grande momento di festa per l’arcidiocesi di Dhaka. A presiedere il rito, tenutosi presso la Cattedrale di Santa Maria a Ramna, è stato l'arcivescovo cella capitale, mons. Bejoy N. D'Cruze. Erano presenti circa duemila persone, tra cui il card. Patrick D'Rozario, otto vescovi cattolici, 200 sacerdoti e suore. Anche il nunzio apostolico mons. Kevin Randall, e il ministero degli Affari Religiosi Faridul Haq Khan, hanno onorato l'evento con la loro presenza.

Dopo l'ordinazione, il vescovo Subroto Boniface Gomes ha espresso il suo profondo impegno nella predicazione della Parola di Dio, sottolineando l'importanza della cooperazione e del sostegno della comunità cattolica. Ha chiesto umilmente preghiere per sé e per la Chiesa del Bangladesh, immaginando una società unita nella bellezza e nella solidarietà.

Riconoscendo i propri limiti, il vescovo ausiliare Subroto ha espresso gratitudine a Dio e a papa Francesco per la chiamata a questo nuovo ministero, esortando tutti i cristiani ad accompagnarlo con la preghiera.

Nell’omelia l'arcivescovo Bejoy N. D'Cruze, che è anche presidente della Conferenza episcopale cattolica del Bangladesh, ha evidenziato il ruolo svolto dalla Chiesa cattolica di Dhaka nella cura pastorale, nella guida spirituale, negli aiuti umanitari e nell'amministrazione, reso possibile grazie alla dedizione e alla competenza dei sacerdoti e delle persone a vari livelli all'interno della diocesi. Mons. D'Cruze ha ringraziato papa Francesco per il dono di un vescovo ausiliare per migliorare la natura collaborativa del ministero episcopale e rafforzare le diverse attività di servizio della diocesi. L'arcivescovo Bejoy ha inoltre lodato Subroto Boniface per il suo servizio esemplare come sacerdote e segretario aggiunto della Conferenza episcopale cattolica del Bangladesh, sottolineando la sua semplicità, la sua capacità di preghiera, il suo senso di responsabilità e la sua natura compassionevole verso i meno fortunati.

Anche il ministro Faridul Haq Khan ha elogiato le attività della Chiesa cattolica del Bangladesh, congratulandosi con il nuovo vescovo ausiliare e augurando al presule buona salute e lunga vita.

Mons. Subroto Gomes, nato il 19 novembre 1962, proviene dal villaggio di Purbapara nella parrocchia di Rangamatia a Kaliganj, Gazipur, vicino a Dhaka. Sacerdote dal 16 aprile 1990, ha prestato servizio inizialmente come assistente nella parrocchia di Tejgaon. Per il suo impegno e le sue qualità di leadership è stato poi nominato segretario generale aggiunto della Conferenza episcopale e successivamente direttore spirituale del Seminario Maggiore dello Spirito Santo. Nel suo ultimo incarico prima della nomina a vescovo ausiliare, mons. Subroto era stato parroco della parrocchia di Tejgaon.