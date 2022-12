Le altre notizie del giorno: funzionari e uomini d'affari si accaparrano gli antivirali nella Cina alle prese con l'ondata senza precedenti di Covid-19. Una chiesa vandalizzata due giorni dopo Natale nel Karnataka. Kishida evoca la possibilità di elezioni anticipate in Giappone. Torna l'ambasciatore israeliano ad Ankara. Il politico russo di opposzione Lev Jašin trasferito in un luogo di detenzione lontano da Mosca senza attendere il processo d'appello.

BANGLADESH

A Dhaka la premier Sheik Hasina inaugura oggi il primo tratto della metropolitana. La linea - finanziata dalla cooperazione giapponese per la metropoli del Bangladesh che conta più di 20 milioni di abitanti - si estende per 12 chilometri congiungendo Diabara ad Agargaon. La linea collega la zona nord di Dhaka con il centro, dove si trovano gli uffici governativi e gli ospedali.

CINA

È caccia agli antivirali in Cina alle prese con l’ondata senza precedenti di casi Covid-19. Diversi ospedali pubblici e privati hanno dichiarato al Financial Times che il Paxlovid, l’antivirale utilizzato per curare i sintomi moderati del Coronavirus, è esaurito o disponibile solo per i pazienti con gravi condizioni di salute. I medici hanno raccontato che funzionari e proprietari di aziende si sono accaparrati ingenti scorte di pillole a prezzi esorbitanti per proteggere i propri genitori anziani, familiari o amici.

INDIA

Due giorni dopo Natale una chiesa è stata vandalizzata nello Stato indiano del Karnataka. Nella St. Mary’s Church ignoti hanno danneggiato la statua di Gesù Bambino e saccheggiato l’altare. Il Karnataka è uno degli Stati indiani dove si è verificato quest’anno il maggior numero di attacchi contro le comunità cristiane.

GIAPPONE

Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha lasciato intendere che potrebbe indire le elezioni prima di aumentare le tasse per finanziare il potenziamento della difesa. Il primo ministro ha l'ultima parola sullo scioglimento della Camera dei rappresentanti giapponese. L'attuale mandato quadriennale scade nell'ottobre 2025. In questi giorni si è dimesso un quarto membro del governo Kishida, il ministro della ricostruzione Kenya Akiba.

TURCHIA-ISRAELE

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha ricevuto martedì le credenziali del nuovo ambasciatore di Israele in Turchia, passo conclusivo della normalizzazione dei legami tra i due Paesi dopo anni di tensioni. Quest'anno la Turchia e Israele avevano iniziato a migliorare i rapporti con visite di alto livello, tra cui quella del presidente israeliano Isaac Herzog ad Ankara.

RUSSIA

Il politico di opposizione Lev Jašin, condannato a 8 anni e mezzo di reclusione per fejk contro l’esercito, è stato trasferito dal carcere di Mosca a un lager in altra regione, senza attendere il processo d’appello e senza comunicare il luogo di destinazione, diventando il prigioniero di coscienza più duramente perseguito in Russia negli ultimi trent’anni.

UZBEKISTAN

Il presidente Mirziyoyev ha firmato i decreti di riduzione dei ministeri e degli organi di governo dell’Uzbekistan, da 61 a 28, di cui almeno 20 sono stati completamente soppressi, per un piano di ottimizzazione delle istituzioni che vengono ridotte del 30%, per affermare “un giusto sistema di compensi lavorativi” a tutti i livelli del potere esecutivo.