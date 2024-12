di Melani Manel Perera

Prima visita di Stato in India dall'insediamento alla presidenza dello Sri Lanka. Ha offerto rassicurazioni rispetto alle preoccupazioni di Delhi sulla presenza delle navi cinesi. Modi ha promesso collaborazione negli sforzi per la ripresa del Paese, ma ha anche auspicato che la nuova amministrazione mantenga le promesse per i tamil.

Colombo (AsiaNews) - Il presidente dello Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake ha compiuto la sua prima visita di Stato in India da quando è stato eletto presidente, nel settembre scorso. Durante il viaggio - che si conclude oggi – ha incontrato a Delhi il premier indiano Narendra Modi, a cui ha assicurato di voler garantire una regione dell'Oceano Indiano libera, aperta, sicura e protetta.

In una dichiarazione congiunta, i due Paesi hanno riconosciuto l'importanza di un dialogo regolare basato sulla fiducia reciproca e sulla trasparenza, dando la priorità alle reciproche preoccupazioni in materia di sicurezza, impegnandosi a lavorare insieme per contrastare le minacce tradizionali e non tradizionali.

Essendo l'India il vicino marittimo più prossimo dello Sri Lanka, il presidente Dissanayake ha rassicurato Delhi ribadendo l'intenzione dichiarata dello Sri Lanka di non permettere che il suo territorio venga usato in alcun modo contro la sicurezza dell'India e la stabilità regionale. L'India ha sollevato problemi per le navi di ricerca cinesi che visitano lo Sri Lanka per scopi di ricerca. Il precedente governo aveva dichiarato un divieto temporaneo di un anno a queste attività nel mare dello Sri Lanka.

Dissanayake ha ringraziato l'India per il sostegno fornito attraverso la fornitura di un aereo Dornier per la sorveglianza marittima e l'istituzione del Centro di coordinamento e soccorso marittimo in Sri Lanka. Ha inoltre apprezzato il ruolo dell'India come “primo soccorritore” dello Sri Lanka nel campo dell'assistenza umanitaria e dei disastri, come pure la cooperazione nell’intelligence nella lotta al terrorismo, al contrabbando di droga e stupefacenti e al riciclaggio di denaro.

Da parte sua, durante la conferenza stampa, il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato: “Abbiamo anche parlato a lungo delle questioni relative al sostentamento dei nostri pescatori. Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di adottare un approccio umanitario alla questione. Abbiamo anche parlato di ricostruzione e riconciliazione in Sri Lanka. Il presidente Disanayaka mi ha illustrato la sua prospettiva inclusiva. Speriamo che il governo dello Sri Lanka soddisfi le aspirazioni del popolo tamil e che mantenga il suo impegno per la piena attuazione della Costituzione dello Sri Lanka e per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale. Ho assicurato al presidente Disanayaka – ha concluso - che l'India sarà un partner fidato e affidabile nei suoi sforzi per la costruzione della nazione”.