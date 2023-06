di Mathias Hariyadi

L'opposizione dei gruppi radicali islamici ha bloccato a lungo il rilascio del permesso di costruzione della parrocchia intitolata a Santa Bernadette. Ma migliaia di fedeli hanno continuato per anni a riunirsi per la Messa nonostante le intimidazioni. Il rito presieduto ieri dal card. Suharyo: "Questa chiesa possa rafforzare la nostra fede cristiana e generare molti benefici per la gente".