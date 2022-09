Le altre notizie del giorno: un fondo esterno per le agenzie umanitarie in Afganistan con parte dei "fondi congelati" negli Usa, l'India ha ridotto l'afflusso di turisti verso lo Sri Lanka, in Giappone la maggior parte dei single vorrebbe sposarsi, la disperazione dei risparmiatori libanesi, in Georgia sono diventati obbligatori gli scacchi a scuola.

PAKISTAN

In Pakistan rischia di scatenarsi una crisi sanitaria dopo le recenti inondazioni: mentre continuano le operazioni di soccorso, le autorità sanitarie del Paese hanno segnalato un aumento dei casi di dengue, malaria e infezioni gastriche, poiché la maggior parte degli sfollati si trova vicino ad acque stagnanti. Qui la raccolta fondi di AsiaNews per le popolazioni alluvionate.

AFGHANISTAN

Per evitare che i fondi congelati dell’Afghanistan finiscano in mano ai talebani, gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler istituire un fondo esterno di 3,5 miliardi di dollari con sede a Ginevra. La gestione sarà affidata ad esperti che avranno il compito di fare in modo che il denaro vado alle agenzie umanitarie e alla popolazione afghana. Nel frattempo la Missione di assistenza alle Nazioni unite in Afghanistan ha espresso preoccupazione “per la violazione dei diritti umani nel Panjshir”, dove i talebani hanno ucciso alcuni combattenti del Fronte di resistenza.

GIAPPONE

Secondo un’indagine condotta l’anno scorso, l’81% degli uomini e l’84% delle donne single tra i 18 e i 34 anni vorrebbe sposarsi un giorno. Rispetto all’ultimo sondaggio del 2015 la media dei figli desiderati dalle donne è scesa da 2,02 a 1,79. L’invecchiamento della popolazione e la mancanza di immigrazione rendono garantire la sicurezza sociale in Giappone un compito particolarmente difficile.

INDIA – SRI LANKA

Ad agosto i viaggi degli indiani in Sri Lanka sono calati del 20% rispetto al mese precedente. Il governo indiano aveva chiesto ai propri cittadini di non recarsi sull’isola dopo che una nave cinese era stata autorizzata ad attraccare al porto di Hambantota. Nei primi otto mesi del 2022 i turisti indiani sono stati la principale fonte di reddito per lo Sri Lanka, colpito da una grave crisi economica.

LIBANO

Ieri una donna libanese ha costretto il personale della Blom Bank a Beirut a consegnarle migliaia di dollari dal proprio conto per pagare, a sua detta, le spese mediche per la sorella malata di cancro. Poco dopo un uomo armato è entrato in una filiale di BankMed nella città di Aley e ha anch’egli tentato di recuperare i propri risparmi. L'uomo poi si è consegnato alle autorità. Negli ultimi anni la lira libanese ha perso oltre il 90% del suo valore e dal 2019 molti fondi sono stati congelati.

RUSSIA – UCRAINA

Nei territori liberati dall’occupazione russa dopo il contrattacco ucraino sono stati arrestati numerosi insegnanti russi, che erano stati inviati a indottrinare gli alunni ucraini secondo i programmi propagandistici moscoviti, e ora rischiano fino a 12 anni di reclusione, senza poter neppure essere inseriti negli scambi di prigionieri, non essendo dei combattenti.

GEORGIA

Da quest’anno gli scacchi diventano una materia obbligatoria in tutte le scuole della Georgia, fin dalla prima elementare; durante l’estate sono stati appositamente preparati oltre 4000 maestri. Il ministro dell’istruzione Mikhail Chkhenkeli ha spiegato che serve a sviluppare “il pensiero logico e critico, e l’abitudine a risolvere questioni complesse”.