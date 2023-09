PAKISTAN

Più di 50 persone sono state uccise durante un attentato terroristico che ieri ha preso di mira una moschea della provincia sud-occidentale del Belucistan, dove i fedeli musulmani si erano riuniti per celebrare la festa della nascita del profeta Muhammad. Le autorità del Belucistan hanno dichiarato lo stato di emergenza. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco finora. Almeno altre cinque persone sono poi morte in un’altra esplosione avvenuta vicino alla città di Peshawar, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa.

MALDIVE – CINA – INDIA

Migliaia di persone si sono messe in coda in anticipo per votare al ballottaggio che sceglierà il prossimo presidente dell’arcipelago, su cui Cina e India stanno cercando di esercitare la propria influenza per la posizione strategica sulle rotte marittime. Il candidato dell'opposizione Mohamed Muizzu ha preceduto il presidente Ibrahim Mohamed Solih al primo turno di 6 punti percentuali. Un sondaggio della scorsa settimana mostrava il presidente in carica Solih in vantaggio con il 30% e Muizzu al 24%, ma con il 36% degli elettori indecisi.

INDIA

Nei giorni scorsi le forze di sicurezza hanno ferito almeno 10 persone, parte di un gruppo di manifestanti che avevano cercato di prendere d’assalto la casa del primo ministro dello Stato del Manipur, dove da maggio si registrano violenti scontri etnici tra la popolazione. Secondo un funzionario di polizia la situazione è “estremamente tesa”. L’India è tornata a imporre il coprifuoco nella capitale Imphal e in altre zone dopo le proteste della comunità contro il presunto rapimento e omicidio di due studenti.

COERA DEL SUD

Per la festa di Chuseok (una sorta di festa del ringraziamento che si celebra in Corea del Sud in questi giorni) diverse famiglie hanno optato per comprare pasti pronti al posto della preparazione dei piatti tradizionali a causa della crescente inflazione. Durante Chuseok, viene preparato un charye - un tavolo pieno di offerte di cibo tra cui frutta, riso, pesce e carne - per onorare i propri antenati. Secondo gli ultimi dati rilasciati da Korea Price Information, il costo per preparare un charye per quattro persone ha raggiunto il suo massimo storico.

THAILANDIA

La popolare spiaggia turistica di Koh Samui, in Thailandia, è mantenuta in funzione grazie a corridoi che portano l’acqua, un rudimentale sistema di pompe estrae l’acqua sotterranea dal sottosuolo prima che venga filtrata e poi trasportata da una serie di camion. Il luogo è infatti vittima di una grave carenza idrica e per mesi la siccità, unita a infrastrutture inefficienti e un boom nell’arrivo di turisti ha impedito la fornitura di servizi alla popolazione.

FILIPPINE

Le forze di sicurezza filippine hanno reclutato un gatto randagio, che ora veste tutti i giorni una pettorina nera e gialla. A Manila, dove migliaia di gatti vivono per strada, il cucciolo di gatto Conan è stato adottato dalla polizia locale, anche se i gatti non hanno le stesse capacità di sicurezza dei cani, ma fanno soprattutto compagnia agli agenti in ufficio. Il micio ha ottenuto accidentalmente il ruolo di gatto di sicurezza dopo la morte del suo predecessore, Mingming.

NAGORNO – KARABAKH

Le Nazioni unite invieranno per la prima volta in circa 30 anni una missione nel Nagorno - Karabakh dopo che l'Azerbaijan ha riconquistato il territorio e ha innescato un grande esodo di rifugiati. Affinché gli esperti dell’Onu possano raggiungere la regione, l’Armenia ha chiesto alla Corte penale internazionale di ordinare a Baku di ritirare tutte le sue truppe dagli stabilimenti civili. Per coloro che scelgono di rimanere l’Azerbaigian ha iniziato invece la procedura di registrazione per la definizione del loro status giuridico.

RUSSIA – CUBA

Un gruppo di cubani reclutati dai russi per la guerra in Ucraina ha raccontato a Cuba.Net che il contatto che li ha portati a servire la Russia in battaglia era il rappresentante dell’istituto di storia dell’Accademia delle scienze di Russia, Vladimir Škunov, che organizza l’Associazione dell’amicizia Russia-Cuba per gli scambi culturali, proponendo “un buon stipendio per lavori edilizi”, e a chi accettava la guerra offriva ulteriori compensi, “fino a 200 mila rubli”.