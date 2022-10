di Sumon Corraya

Subroto Sangma, dell'Awami League, si è spento in ospedale per le ferite riportate. La sorella ha sporto denuncia contro il leader locale del Bangladesh National Party. Il cordoglio dei cristiani e dei politici del Bangladesh.

Netrakona (AsiaNews) - Dopo essere stato attaccato il mese scorso da un gruppo di oppositori, il politico cattolico Subroto Sangma è morto per le ferite riportate pochi giorni fa in ospedale. Sangma è stato prima aggredito da un gruppo di persone a Rashimoni Bazar, vicino Durgapur, mentre un secondo assalto è poi avvenuto sulla riva del fiume Someshwari a Shibgonj quando una ventina di uomini con una spranga di ferro l’hanno colpito mentre si stava recando in ospedale.

Sangma, 47 anni, è un cattlico della tribù Garo della parrocchia di Ranikhong, diocesi di Mymensingh. È stato presidente del Kullagora Union Parishad e vice presidente della Kullagora Union Awami League di Durgapur. Suo zio paterno, l'avvocato Promode Mankin, era un membro della Awami League Bangladesh e ministro degli Affari sociali. Rimasto in cura presso il Mymensingh Medical College and Hospital, è morto l’8 ottobre.

“Subroto Sangma è stato a lungo in conflitto con il segretario generale del Bangladesh National Party di Durgapur, Abdul Awal”, ha spiegato il locale segretario generale dell'Awami League, Sajjadur Rahman. “Awal ha instaurato un regno del terrore formando forze terroristiche in quest'area. Subroto Sangma si opponeva, ma alla fine è stato ucciso. Condanniamo questo omicidio e organizzeremo una protesta”.

Sangma aveva perso contro Awal alle elezioni locali ma aveva vinto le precedenti.

Keya Tju, sorella del politico cattolico, ha sporto denuncia alla polizia contro Awal, i suoi fratelli e altre personalità legate al loro clan..

Obaidul Quader, segretario generale della Bangaldesh Awami League e ministro dei Trasporti stradali, ha condannato l'omicidio ed espresso le sue condoglianze in un comunicato stampa.

Nirmol Rozario, presidente dell'Associazione cristiana del Bangladesh, ha dichiarato: "Chiediamo l'arresto di coloro che sono coinvolti in questo omicidio e vogliamo giustizia. Esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari e ai parenti di Sangma. Possa l'Onnipotente donargli pace eterna".