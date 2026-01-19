di Nirmala Carvalho

Nel voto municipale in controtendenza rispetto al dato generale Karen D'Mello ha sconfitto nel suo quartiere il Bjp e lo Shiv Shena guadagnandosi la fiducia degli elettori. "Anche tanti musulmani e indù hanno votato per me. La mia fede mi rende sensibile ai bisogni degli altri e rafforza il mio impegno verso i poveri".

Mumbai (AsiaNews) - In questi giorni si sono tenute a Mumbai le elezioni per la Brihanmumbai Municipal Corporation - la storica amministrazione municipale locale. È stato un voto che ha visto ancora una volta emergere vincitrice l’ondata color zafferano dei nazionalisti indù del Bjp, affermatisi come prima forza con 89 seggi a cui vanno aggiunti gli altri 29 del partito di Eknath Shinde, suo alleato. Ma anche l’altra fazione dello Shiv Sena, guidata da Uddhav Balasaheb Thackeray, ha raccolto un successo significativo con 65 seggi, in una sorta di derby tra forze di matrice nazionalista.

Nel modesto risultato del Congress Party, ridotto alla sopravvivenza con 24 seggi, un risultato significativo in controtendenza è stato quello di Karen D’Mello, una casalinga cattolica che ha ottenuto una vittoria netta nel collegio di Bandra West.

“Proveniamo da una famiglia profondamente credente, nella quale la fede ha sempre avuto un ruolo centrale nelle nostre vite – racconta ad AsiaNews il fratello maggiore Clovis Gonsalves -. Siamo cinque figli e Karen è la più giovane. Il mio prozio paterno era monsignor Raymond Mendes, che fu decano di Vasai e lavorò instancabilmente, soprattutto nel campo dell’istruzione. Insieme ad altri sacerdoti della zona compresero e anticiparono che senza istruzione la popolazione locale sarebbe rimasta intrappolata nella miseria e nella povertà, e si dedicarono con altruismo alle comunità rurali: fede e servizio pubblico sono sempre stati intrecciati nella nostra famiglia”.

Karen D’Mello aveva già svolto un precedente mandato come consigliera comunale dal 2012 al 2017, durante il quale ha servito le comunità locali senza discriminazioni. “Questa vittoria è un tributo della gente di Bandra, che le ha affidato il compito di far sentire la propria voce e di agire con integrità” commenta il fratello.

Parlando ad AsiaNews, la neo-consigliera comunale Karen D’Mello ha dichiarato: “Sono felice di questo nuovo mandato per servire le comunità. La mia fede mi rafforza e mi illumina nel lavorare per il bene comune di tutti. La Messa quotidiana mi guida a essere sensibile ai bisogni degli altri e rafforza il mio impegno verso i poveri e i più deboli di fronte alle sfide quotidiane, e a lavorare per il benessere di tutti. Mi impegnerò per promuovere il bene comune, soprattutto dei più vulnerabili nella nostra comunità, di quanto sono più esposti al dominio dei potenti”.

“So di aver ricevuto il sostegno di persone di ogni estrazione sociale e di tutte le fedi – conclude Karen D’Mello -. Cristiani, indù, musulmani, tutti mi hanno offerto il loro appoggio e prometto di servirli nello svolgimento dei miei doveri con giustizia e integrità”.