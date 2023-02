di Shafique Khokhar

Lahore (AsiaNews) - La Commissione nazionale Giustizia e pace - organismo della Chiesa cattolica pachistana - ha espresso gravi riserve sulle elezioni provinciali fissate nelle province del Punjab e del Khyber-Pakhtunkhwa per il 9 aprile, il giorno di Pasqua. Il decreto che indica il voto è stato firmato il 20 febbraio dal presidente Arif Alvi, un esponente del Pti, il partito di Imran Khan. Il voto nelle due principali province è un appuntamento molto delicato vista la crisi politica ed economica che da tempo il Paese attraversa.

Dopo l'annuncio delle elezioni nelle due principali province pakistane, la minoranza cristiana ha manifestato le proprie preoccupazioni e riserve per il fatto che la data delle elezioni cade proprio nel giorno di Pasqua e i cristiani hanno fatto appello al presidente affinché riconsideri la questione e annunci un'altra data invece del 9 aprile.

“Tenere le elezioni nel giorno di Pasqua - sostiene la Commissione Giustizia e pace - escluderebbe la partecipazione di una comunità che ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione e nella costruzione del Pakistan. Sarebbe quindi una palese negazione del diritto di voto dei cristiani, garantito dalla Costituzione del Pakistan a ogni cittadino. Confidiamo che le autorità competenti rivedano la data delle elezioni e la cambino di conseguenza”.

Roheel Zafar Shahi, segretario generale della Commissione pakistana per i diritti delle minoranze, ha dichiarato che in Pakistan vivono musulmani, cristiani, indù, sikh e molti altri popoli, ma il governo è diventato così cieco da non aver rispetto per le feste religiose delle altre religioni. “I cristiani della provincia del Punjab e del Khyber Pakhtunkhwa chiedono con forza che la data delle elezioni venga cambiata al più presto, in modo che anche i cristiani possano esercitare il loro diritto di voto alle elezioni. Dopo aver consultato i nostri avvocati, presenteremo una petizione contro questa data elettorale all'Alta Corte del Punjab e del Khyber Pakhtunkhwa”, ha aggiunto.