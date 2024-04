di Nirmala Carvalho

Thiruvananthapuram (AsiaNews) - A pochi giorni dall’inizio delle elezioni per la Lok Sabha, la Camera bassa del parlamento in India, la diocesi di Mananthavady, nello Stato meridionale del Kerala, ha diffuso una comunicazione rivolta a tutti i partiti politici riguardo i principali problemi della circoscrizione, in cui è candidato Rahul Gandhi, leader del principale partito all’opposizione, il Congress, e che, fiducioso di una rielezione ieri ha tenuto un comizio itinerante nel distretto.

La prima fase delle elezioni si aprirà il 19 aprile, mentre nel Kerala le votazioni si terranno il 26 aprile. I risultati saranno comunicati il 4 giugno. Il Bharatiya Janata Party (BJP), il partito al potere da cui proviene il primo ministro Narendra Modi, in lizza per un terzo mandato, ha schierato come candidato K. Surendran, presidente dell’unità di partito per il Kerala.

Ma la diocesi di Mananthavady ha voluto sottolineare una serie di questioni finora ignorate dai politici: “Noi, i residenti della circoscrizione di Wayanad, vi esortiamo ad affrontare le seguenti questioni urgenti”, si legge nella circolare emessa lunedì dalla diocesi. “La gente aveva grandi aspettative quando 15 anni fa è stato creato il collegio elettorale di Wayanad per la Lok Sabha. Tuttavia, rispetto ad altre circoscrizioni indiane, Wayanad rimane senza un’agenda centrale”, ha scritto ancora la diocesi, richiamando poi l’attenzione sulle carenze infrastrutturali nella regione: “A Wayanad mancano importanti istituti di istruzione superiore o imprese di lavoro e i manifesti dei partiti politici non propongono misure per mantenere all’interno del collegio elettorale i giovani, che, al contrario, in misura crescente migrano alla ricerca di opportunità di istruzione e lavoro”.

Ma non solo, nel distretto mancano anche gli ospedali, si legge ancora nella nota della diocesi: “Wayanad è caratterizzata dall'assenza di adeguate strutture mediche e trasporti, con il risultato che vite umane vengono messe in pericolo per la ricerca di cure mediche”. Il medical college locale, gestito dal governo, fornisce un servizio insufficiente.

Anche diversi progetti infrastrutturali, nonostante le promesse, non sono mai stati realizzati, ha sottolineato ancora la diocesi, né la ferrovia, né una pista di atterraggio. E infine i conflitti e gli incidenti provocati dalla fauna selvatica non sono mai stati affrontati dalla politica: “Ci sono individui a Wayanad che hanno perso la pace a causa della paura da parte di animali selvatici”.

La circolare termina con una serie di richieste, che vanno dalle garanzie alla libertà religiosa, al sostegno alle piccole imprese, ai lavoratori che non fanno parte di un sindacato e agli agricoltori, che non hanno accesso al sistema pensionistico.

Tutte questioni che sono state in parte toccate nella visita di ieri di Rahul Gandhi, il quale, ha attaccato l’ideologia di una nazione, una lingua, un leader e un popolo propagandata dal BJP: “La lingua”, per esempio, “non è qualcosa che viene imposto dall'alto, la lingua è qualcosa che viene dal cuore di una persona”, ha detto Gandhi, sottolineando il forte legame della popolazione del Kerala con la propria cultura, di cui fa parte anche il malayalam, l’idioma locale: “Il malayalam non è solo una lingua, è il vostro legame con la vostra civiltà”, ha aggiunto. “L'India è come un mazzo di fiori e ogni fiore deve essere rispettato”, ha proseguito.