Le notizie di oggi: Corea del Sud, Yoon Suk Yeol è stato incriminato per insurrezione. Il presidente e un alto dirigente della Fuji Media, azienda giapponese, si dimettono per scandalo sugli abusi sessuali. La polizia cinese, con l'aiuto thailandese, ha arrestato un criminale sospetto di traffici e truffe online.

GAZA - PALESTINA

Decine di migliaia di palestinesi hanno iniziato a muoversi verso il nord di Gaza, percorrendo le strade principali. Israele ha aperto oggi i blocchi stradali dopo che Hamas ha accettato di consegnare la civile Arbel Yehud e altri due ostaggi, tra cui una militare. Le immagini televisive hanno mostrato grandi folle in movimento e i testimoni hanno detto che i primi residenti sono arrivati a Gaza City nelle prime ore del mattino.

COREA DEL SUD

L'ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol è stato infine incriminato per insurrezione dopo aver tentato di dichiarare la legge marziale il 3 dicembre 2024. L'incriminazione arriva dopo che sabato un tribunale di Seoul ha respinto una richiesta di proroga della detenzione di Yoon. In Corea del Sud l'insurrezione è punita con l'ergastolo o la morte. Quest'ultima è improbabile, dato che il Paese non esegue esecuzioni da decenni.

CINA

La Cina ha vietato le importazioni di ovini, caprini, pollame e ungulati provenienti da Paesi africani, asiatici ed europei a causa di focolai di malattie del bestiame come il vaiolo ovino, il vaiolo caprino e l'afta epizootica. Il divieto del più grande importatore di carne al mondo riguarda Ghana, Somalia, Qatar, Congo (RDC), Nigeria, Tanzania, Egitto, Bulgaria, Timor Est ed Eritrea. La Cina ha inoltre dichiarato di aver bloccato le importazioni di ovini, caprini e prodotti correlati da Palestina, Pakistan, Afghanistan, Nepal e Bangladesh a causa di epidemie di vaiolo ovino e caprino.

GIAPPONE

La giapponese Fuji Media ha dichiarato lunedì che il presidente Shuji Kanoh e il capo della sua unità televisiva Koichi Minato si dimetteranno in seguito a un'indagine su presunti abusi sessuale durante un evento organizzato da uno dei suoi dirigenti. Fuji è coinvolta in uno scandalo da dicembre, quando alcune riviste giapponesi hanno accusato Masahiro Nakai, conduttore televisivo e leader dell'ex boy band SMAP, di abusi sessuali.

CINA - THAILANDIA - MYANMAR

La polizia cinese con l'aiuto delle forze dell'ordine thailandesi ha arrestato un "importante sospetto criminale" che sarebbe coinvolto nel caso dell'inganno di un attore cinese, che si è recato in Thailandia per un presunto lavoro cinematografico e poi trafficato in Myanmar. Dopo il rapimento è stato portato in un complesso di truffe online, costretto a lavorare per reti criminali che gestiscono operazioni di telecomunicazione fraudolente in tutta la regione.

KIRGHIZISTAN

In Kirghizistan le forze dell’ordine hanno trattenuto il politico Ermek Ermatov del partito social-democratico, usando violenza su di lui e conducendolo in località sconosciuta, come ha detto la moglie, che ha perso i contatti con lui, affermando che è stato visto in ospedale. La polizia ha detto che l’arresto è dovuto al “rifiuto di collaborare alle inchieste e occultamento delle prove” per presunti brogli elettorali.

RUSSIA

Dall’inizio della guerra in Ucraina, molte compagnie farmaceutiche hanno limitato le consegne di medicine in Russia, che d’altra parte cerca di importare sempre meno prodotti stranieri. Come documenta Novaja Gazeta Evropa, questo ha creato un “mercato nero” dei medicinali, per cui tramite chat di Telegram si cercano almeno 1.280 preparati che non si trovano nelle farmacie russe, soprattutto quelli oncologici.