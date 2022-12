Le altre notizie del giorno: in Malaysia 5 partiti firmano l'intesa a sostegno del governo Anwar, l'India nel 2023 farà registrare l'incremento più alto nell'uso del carbone. A Gerusalemme una donna ferita in disordini degli ebrei ultraortodossi nel quartiere di Mea Sherim. Apprensione per un'avaria ai sistemi di pressione sulla Soyuz Ms-22.