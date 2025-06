Città del Vaticano (AsiaNews) - Papa Leone XIV ha confermato l’elezione di fra Francesco Ielpo, come nuovo Custode di Terra Santa, cioè il ministro provinciale per la provincia dei frati minori conventuali che da più di 800 anni sulle orme del proprio fondatore svolge il suo ministero a Gerusalemme e nei Luoghi Santi. Italiano, 55 anni, fra Ielpo raccoglie il testimone di fra Francesco Patton, che guidava la Custodia del 2016 e per statuto non era più riconfermabile nel suo mandato.

Il nuovo Custode proviene dalla provincia dei frati minori dell’Italia settentrionale. Nato in Basilicata, è cresciuto a Buscate, in provincia e diocesi di Milano. Ha vestito l’abito francescano nel 1993 ed emesso i voti nel 1998, venendo poi ordinato sacerdote il 10 giugno 2000. Nell’ultimo triennio ha ricoperto gli incarichi di delegato del Custode di Terra Santa in Italia e di presidente della Fondazione Terra Santa. Dal 2013, a Milano, era già stato per vari anni commissario di Terra Santa di Lombardia e, in seguito, di tutta l’Italia settentrionale. Un compito – questo – che lo ha visto accompagnare tanti pellegrini a Gerusalemme in questi anni.

Il Custode di Terra Santa ha la sua sede nel convento di San Salvatore nel cuore della città vecchia a Gerusalemme e mantiene anche il titolo di Guardiano del Monte Sion, con riferimento al luogo santo del Cenacolo dove nei primi anni risiedevano i francescani. Mantiene la giurisdizione sui frati minori conventuali del Medio Oriente (Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Palestina, Siria) e su alcuni altri conventi legati alla Terra Santa che si trovano in diversi Paesi del mondo (Argentina, Grecia, Italia, Spagna, Stai Uniti). Coordina anche i 66 commissariati e i 31 vice-commissariati di Terra Santa presenti in ben 51 nazioni, che promuovono i pellegrinaggi a Gerusalemme e sostengono le attività pastorali dei frati al servizio dei cristiani della Terra Santa.

In una lettera inviati ai frati della Custodia di Terra Santa in occasione dell’elezione, il ministro generale dei francescani conventuali, fra Massimo Fusarelli, sottolinea il momento delicatissimo in cui fra Ielpèo viene chiamato a questo ministero. “Il particolare contesto di conflitto e di violenza che proprio in Terra Santa e nel Medio Oriente viola la dignità della vita umana, soprattutto dei più piccoli e indifesi - scrive fra Fusarelli - rende ancora più urgente e ‘martiriale’ la nostra missione in quei Luoghi e ci richiama alla nostra vocazione di testimoni e operatori di riconciliazione e di pace. Proprio questa situazione ci aiuti a superare visioni umane parziali e a concentrarci su quanto chiede questa missione fondamentale”.

“A nome della Chiesa dell’ordine – scrive ancora il ministro generale ai frati della Terra Santa – vi ringrazio per la vostra testimonianza, che vi fa restare in Terra Santa, accanto e con la gente, come fratelli e minori e non come mercenari che scappano”.