Le notizie di oggi: tribunale di Hong Kong ha respinto l'appello di Ma Chun-man, attivista detenuto per secessione. La compagnia giapponese Chugoku Electric Power ha avviato dopo 13 anni il reattore nucleare di Shimane, chiuso dal 2011. Quattro pescatori thailandesi sono stati rilasciati dal Myanmar, dopo uno scontro della scorsa settimana. Non si fermano le proteste anti-governative di piazza a Tbilisi e nelle maggiori città georgiane.

ISRAELE - GAZA

Le forze israeliane hanno fatto irruzione nell'ospedale Kamal Adwan di Beit Lahiya, nel nord di Gaza, e hanno espulso personale - tra cui l'équipe indonesiana di chirurgia d'urgenza -, pazienti e sfollati. L'azione ha provocato la morte di almeno 29 palestinesi, ed è iniziata con una serie di attacchi aerei sui lati occidentale e settentrionale di Kamal Adwan, ha detto il direttore dell'ospedale Hussam Abu Safiya a Reuters.

HONG KONG

Un tribunale di Hong Kong ha respinto l'appello di un attivista incarcerato per secessione. Ma Chun-man, condannato nel 2020, è il primo imputato a presentare un ricorso legale contro la nuova legge sulla sicurezza nazionale approvata quest'anno, che dà al capo dei servizi di correzione della città il diritto di rifiutare la liberazione anticipata dal carcere per buona condotta dei detenuti che hanno commesso reati di sicurezza nazionale.

GIAPPONE

Dopo 13 anni, la compagnia Chugoku Electric Power ha riavviato la centrale nucleare di Shimane, nel Giappone occidentale, chiusa poco dopo l'incidente di Fukushima del 2011. Il riavvio, a lungo rimandato, del reattore n. 2 da 820 megawatt (MW) della centrale, chiuso nel gennaio 2012, porta a 14 il numero dei reattori operativi in Giappone, con una capacità complessiva di 13.253 MW.

MYANMAR - THAILANDIA

Quattro pescatori thailandesi detenuti dal Myanmar sono stati rilasciati e dovrebbero presto rimpatriare, dopo l'incidente dello scorso fine settimana in cui la marina del Myanmar ha sparato contro un gruppo di pescherecci thailandesi. Un pescatore è annegato e altri due sono rimasti feriti nell'incidente; la marina del Myanmar ha poi arrestato 31 membri dell'equipaggio, tra cui quattro cittadini thailandesi.

GEORGIA

Non si fermano le proteste di piazza a Tbilisi e nelle maggiori città georgiane, dove si radunano soprattutto giovani e giovanissimi che non temono le repressioni poliziesche. Il premier Iraklij Kobakhidze ha ribadito che “non ci sarà alcuna trattativa con i rappresentanti delle opposizioni”, ma anche tutti gli ex-presidenti della Georgia sostengono le proteste.

INDIA

Una coppia musulmana in India è stata cacciata dalla casa appena acquistata dai vicini indù. I residenti indù dell'elegante TDI City, quartiere residenziale di lusso nella città settentrionale di Moradabad, hanno protestato dopo che la notizia della vendita è stata resa pubblica.“Non possiamo tollerare che una famiglia musulmana viva proprio di fronte al nostro tempio locale. È anche una questione di sicurezza per le nostre donne”, hanno detto.

RUSSIA

Vladimir Putin ha inserito nel Consiglio di presidenza per i diritti dell’uomo Aleksandr Malkevič, il principale propagandista dello scomparso fondatore della compagnia Wagner Evgenij Prigožin, che dopo aver lavorato per il portale Usa Really, diffondeva i media favorevoli al Cremlino nei territori occupati dell’Ucraina, finendo sotto sanzioni americane.