Le notizie di oggi: Phnom Penh pronta a presentare una denuncia alla Corte internazionale di giustizia per le controversie sui confini con la Thailandia. Nell’Assam la polizia ha arrestato decine di persone per aver “simpatizzato” col Pakistan. Le autorità saudite hanno impedito a 269mila persone il pellegrinaggio alla Mecca perché sprovviste di permessi. Pechino accusa gli Usa di aver violato i termini della tregua commerciale.

ISRAELE - GAZA - USA

Hamas si dice pronta a colloqui indiretti per risolvere i “punti di contesa” in merito all’accordo per una tregua nella Striscia mediata dagli stati Uniti. L’annuncio arriva tra le pressioni dei rappresentanti arabi, che stanno esercitando pressioni sui vertici del movimento che controlla la Striscia per accogliere la proposta dell’inviato speciale Steve Witkoff. Intanto media palestinesi riferiscono di una avanzata delle forze di difesa (Idf) a Khan Younis, mentre nella notte si sono registrati nuovi raid aerei a Gaza City. In Colorado, negli Usa, alcune Molotov sono state lanciate contro i partecipanti alla marcia indetta dalla comunità ebraica per gli ostaggi, almeno otto feriti.

CAMBOGIA - THAILANDIA

Phnom Penh presenterà una denuncia alla Corte internazionale di giustizia (Icj) in merito alle controversie sul confine con la Thailandia. Lo ha affermato oggi il premier Hun Manet, in seguito alla morte di un soldato cambogiano nei giorni scorsi negli ultimi scontri alla frontiera. Dal 2008 si registrano tensioni e violenze sporadiche, che hanno causato 28 morti. Il più recente si è verificato il 28 maggio, quando un soldato cambogiano è stato ucciso in un luogo noto come Triangolo di smeraldo, area di confine congiunta tra Cambogia, Thailandia e Laos.

GIAPPONE

Tokyo organizzerà una riunione a livello ministeriale in settimana per affrontare i problemi legati alle scorte di riso. Lo ha annunciato oggi al Parlamento il premier Shigeru Ishiba, mentre il governo cerca di placare il malcontento in vista delle elezioni estive. L’esecutivo ha rilasciato altre 300mila tonnellate di riso la scorsa settimana per ridurre i prezzi, raddoppiati nell’ultimo anno.

INDIA - PAKISTAN

La polizia indiana ha arrestato decine di persone per “aver simpatizzato” col Pakistan, ad un mese dal peggior conflitto degli ultimi decenni tra le due potenze rivali dell’Asia del sud armate di atomica. I fermi hanno avuto luogo nell’Assam (nord-et), il primo ministro Himanta Biswa Sarma riferisce di almeno “81 antinazionali” ora dietro le sbarre per “simpatie col Pakistan”. Uno di essi è stato incriminato per aver pubblicato una bandiera pakistana sui social-

ARABIA - SAUDITA - ISLAM

Le autorità saudite hanno impedito a oltre 269mila persone di entrare alla Mecca prima del pellegrinaggio annuale dell’Hajj, perché sprovviste dei permessi necessari. Riyadh attribuisce il sovraffollamento - e le conseguenti vittime - alla presenza di pellegrini “non autorizzati”, come avvenuto lo scorso anno. Attualmente vi sono 1,4 milioni di musulmani nella città santa, con ulteriori arrivi previsti nei prossimi giorni.

CINA - STATI UNITI

Pechino accusa Washington di aver “violato gravemente” la tregua commerciale raggiunta il mese scorso a Ginevra e annuncia misure “forti” a difesa dei propri interessi, dopo analoghe accuse lanciate da Donald Trump. Le azioni Usa avrebbero anche minato il consenso raggiunto nella telefonata a gennaio fra Xi Jinping e il leader della Casa Bianca. Nell’ambito della tregua gli Usa hanno abbassato i dazi su merci dalla Cina dal 145% al 30%, la Cina dal 125% al 10%.

RUSSIA - TURCHIA

Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, ha detto di essersi recato a Mosca per trasmettere i pensieri e le valutazioni sulla regolazione del conflitto della Russia contro l’Ucraina. Col medesimo scopo si è recato a Kiev, dove ha incontrato il suo omologo Andrej Sibiga in un tentativo di realizzare la “navetta diplomatica” su incarico del presidente Recep Tayyip Erdogan.

KIRGHIZISTAN - COREA DEL SUD

Secondo l’istituto di statistica Natsstatkom del Kirghizistan, in base ai dati della dogana, tra gennaio e aprile 2025 è di molto aumentata la bilancia commerciale con la Corea del sud, per una somma complessiva di 865 milioni di dollari. In gran parte per esportazione di articoli coreani verso il Kirghizistan, raddoppiando i dati dello scorso anno che si erano fermati a 452 milioni di dollari.