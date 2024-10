Le notizie di oggi: Seoul, durante le elezioni Usa il regime di Pyongyang vorrebbe lanciare un missile balistico (Icbm). Gran Bretagna, Ue e Canada hanno imposto altre sanzioni contro il regime birmano. Nel sud-ovest del Pakistan cinque persone uccise in un attacco di uomini armati al cantiere di una piccola diga. La crisi colpisce anche i super-ricchi in Cina, calano i patrimoni.

ISRAELE - PALESTINA

Ong attiviste, comunità internazionale e il governo statunitense chiedono spiegazioni a Israele per il “terribile” raid aereo della sera del 28 ottobre a nord di Gaza, in cui sono morti un centinaio di civili, fra i quali 20 bambini. L’Onu si dice “inorridito” per le conseguenze di uno degli attacchi più mortali degli ultimi tre mesi e chiede un’indagine trasparente. L’esercito israeliano non commenta, ma come in passato sembra non credere alle stime fornite dalle autorità sanitarie di Hamas. Intanto il World Food Programme chiede azioni immediate perché la crisi alimentare nella Striscia non si trasformi in carestia, rischio reale dopo la messa al bando di Unrwa di Israele.

COREA - STATI UNITI

Pyongyang ha posizionato sulla rampa di lancio un vettore balistico intercontinentale (Icbm), da far partire durante le elezioni presidenziali Usa il 5 novembre. È quanto afferma il governo di Seoul, rilanciando fonti dell’intelligence militare secondo cui il regime del Nord vuole approfittare del voto per ostentare lo sviluppo di armi strategiche. Possibile anche un settimo test nucleare.

MYANMAR

La Gran Bretagna, in coordinamento con Unione europea e Canada, ha imposto ulteriori sanzioni contro l’accesso dei militari al potere in Myanmar ad attrezzature e fondi. Dietro la decisione il tentativo di depotenziare la capacità della giunta di effettuare attacchi aerei sui civili. Le misure prendono di mira sei entità coinvolte nella fornitura di carburante per l’aviazione ai militari.

PAKISTAN

Cinque persone sono state uccise in un attacco da parte di uomini armati sul cantiere di una piccola diga nella provincia del Belucistan, nel sud-ovest del Paese. Funzionari locali parlano di peggioramento nella situazione della sicurezza in un’area ricca di minerali. Al momento non vi sono rivendicazioni ufficiali, ma nella zona da anni si registrano violenze di gruppi militanti separatisti.

CINA

I super-ricchi cinesi hanno visto ridursi in modo drastico il loro patrimonio nell’ultimo anno a causa delle turbolenze economiche e le difficoltà dei mercati azionari. Lo rivela una ricerca dell’Hurun Research Institute, secondo cui le persone con almeno cinque miliardi di yuan (pari a 700 milioni di dollari) erano 1094 al 30 agosto scorso, con un dato del 12% inferiore ai 1241 registrati l’anno precedente. Cala del 10% anche la loro ricchezza collettiva, con meno 2,97 trilioni.

RUSSIA - COREA DEL NORD

La Corea del Nord si prepara a inviare in Russia un secondo contingente di militari insieme a carichi di armi, come afferma Bloomberg sulla base di documenti dell’intelligence sud-coreana, che sarebbe composto da 10mila soldati. Questi ultimi si andrebbero ad aggiungere ai duemila già impiegati nella regione di Kursk contro le truppe ucraine.

ARMENIA

Il ministro delle finanze di Erevan, Vage Obannisyan, ha comunicato che nella prossima legge finanziaria dell’Armenia per il prossimo anno verranno investiti 664,7 miliardi di drame (1,7 miliardi di dollari) per le necessità della difesa. Un dato pari al 55,8% delle spese capitali, il 20% in più del 2024, per “concentrare le nostre migliori risorse per la sicurezza del Paese”.