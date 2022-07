GIAPPONE

Il governo ha deciso che il 27 settembre si terrà il funerale di Stato per l’ex premier Shinzo Abe, assassinato l’8 luglio. È solo la seconda volta nella storia del Paese che una cerimonia funebre per un leader politico sarà organizzata dalle autorità. La mossa ha provocato le proteste dell’opposizione e di parte della popolazione.

CINA

Un’ondata di caldo con temperature record ha colpito tutto il Paese. Tra oggi e domani in molte aeree la colonnina segnerà anche più di 40°. Preoccupazione per la rete elettrica nazionale, messa sotto pressione.

FILIPPINE

Manila rafforzerà i pattugliamenti navali del Mar Cinese meridionale. Lo ha dichiarato il nuovo ministro della Difesa Jose Faustino, secondo cui il Paese deve difendere la propria integrità territoriale dalle incursioni cinesi

ISRAELE

La Corte suprema israeliana ha stabilito che il governo può revocare la cittadinanza alle persone che compiono atti di “infedeltà” nei confronti dello Stato, compresi quelli di terrorismo, spionaggio e tradimento.

INDIA

Gli investigatori hanno interrogato oggi Sonia Gandhi, presidente del Congress (all’opposizione), per un’accusa di riciclaggio di denaro presentata nove anni da un parlamentare del Bjp, il partito nazionalista indù del premier Narendra Modi. Il Congress parla di una “vendetta politica” da parte del primo ministro.

RUSSIA

A causa del conflitto in Ucraina, nei supermercati russi si verificano quotidianamente risse furiose per accaparrarsi i prodotti in scadenza, che vengono venduti a prezzi ribassati. Si parla anche di rimettere in circolo le tessere annonarie per i prodotti alimentari che scarseggiano.

ASIA CENTRALE

I presidenti di Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan hanno firmato una dichiarazione comune al termine del IV incontro consultivo degli Stati dell’Asia centrale nella città kazaka di Cholpon-Ate. I tre leader si sono impegnati a mantenere relazioni di “amicizia, buon vicinato e collaborazione” per aiutare lo sviluppo dell’intera regione, soprattutto di fronte “alle nuove sfide e minacce”. Tagikistan e Turkmenistan si sono astenuti dal sottoscrivere il documento.