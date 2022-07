di John Ai

L'elevato tasso di disoccupazione giovanile non riguarda i laureati in ideologia marxista. Da quando Xi Jinping è salito al potere, le adesioni al Partito sono cresciute in modo rapido. I neolaureati non cercano più impiego nelle ditte straniere, ma nel pubblico e nelle compagnie statali.

Roma (AsiaNews) – Con minori possibilità di occupazione a causa del rallentamento dell’economia nazionale, l'adesione al Partito comunista cinese (Pcc) offre ai giovani laureati maggiori opportunità di lavoro. A volte l'appartenenza al Partito è un prerequisito fondamentale per ottenere posizioni importanti nel governo. Quest'anno, per la prima volta, i neolaureati hanno superato i 10 milioni: le difficoltà economiche, aggravate anche dalla politica “zero-Covid, hanno spinto però il tasso di disoccupazione giovanile (16-24 anni) al livello record del 18,6%.

I membri del Pcc hanno superato quota 96 milioni, come annunciato dal Dipartimento per l’organizzazione del Partito il 30 giugno. Nell'era di Xi il Pcc è in rapida espansione: circa 21 milioni di persone si sono iscritte dal 18° Congresso del 2012, quando l'attuale leader supremo è salito al potere. La percentuale di iscritti con un livello di istruzione superiore continua a crescere e il 53,2% dei membri è laureato.

Secondo il Financial Times, dato l'alto tasso di disoccupazione su un sito web di reclutamento di giovani laureati si è registrato un aumento del 20% delle offerte di lavoro che richiedono la laurea in marxismo. I datori di lavoro non sono solo i dipartimenti governativi, le aziende statali e le organizzazioni del Pcc, ma anche società private. Negli ultimi anni, le autorità hanno ordinato anche ai privati – cinesi o stranieri – di istituire al loro interno un comitato del Partito.

A queste compagnie private è richiesto di assumere personale e garantire il budget per occuparsi degli affari del Pcc. Dopo il giro di vite sulle società tecnologiche e quelle immobiliari scattato dal 2021, i privati reclutano laureati in marxismo per dimostrare la loro fedeltà alle autorità. Le aziende hanno bisogno anche di persone che conoscano la dottrina del Partito per gestire i rapporti con il governo e seguire in modo attento la linea ufficiale nelle loro operazioni commerciali.

Il marxismo e le dottrine del Partito sono corsi obbligatori per gli studenti in Cina. Prima dell'era di Xi, gli universitari non conoscevano questi insegnamenti. La svolta significativa è avvenuta nel 2018, quando il regime ha emendato la Costituzione ed eliminato il limite di due mandati per la presidenza; a quel punto è stato ordinato alle università di avere almeno un insegnante di marxismo ogni 350 studenti. Negli anni successivi il reclutamento di insegnanti “di ideologia” ha registrato un boom. Il numero di docenti in questo ambito è aumentato di due terzi.

I corsi di marxismo in Cina includono la filosofia di Karl Marx e le dottrine dei leader del Pcc, da Mao Zedong a Xi. La percentuale del pensiero di Xi è stata aumentata notevolmente nei libri di testo universitari: molte università di alto livello in tutto il Paese hanno creato centri di ricerca sulla dottrina del presidente cinese.

A quanto pare, le autorità cinesi adottano un approccio pragmatico alla filosofia di Marx e Mao. Mentre i conflitti sociali si intensificano e i diritti del lavoro rimangono senza protezione, l'applicazione pratica della filosofia marxista è vista come un qualcosa di pericoloso dalle autorità. Per questo motivo la nostalgia per l'era maoista è diventata una corrente “sotterranea”. Quando nel 2018 studenti di sinistra e maoisti hanno partecipato al movimento sindacale nella città meridionale di Shenzhen, la polizia li ha arrestati senza esitazione insieme ai lavoratori in protesta.

Un funzionario di un'università ha dichiarato al Financial Times in forma anonima che "questo è il momento d'oro per i laureati in marxismo". Agli istruttori appena assunti per i corsi ideologici delle università è offerto un bonus remunerativo. L'insegnamento del culto della personalità di Xi inizia fin dalle scuole elementari, e nelle scuole d'élite agli insegnanti sono offerti stipendi superiori alla media.

L'impatto della pandemia e l'intervento dello Stato nella politica economica hanno spinto i laureati a cambiare il loro orientamento nella ricerca di un lavoro. I lavori in aziende straniere non sono redditizi per quelli delle migliori università. È opinione comune che lavorare per lo Stato sia più sicuro. Nel 2021 il 70% dei laureati dell'università Tsinghua, una delle migliori in Cina, ha scelto di lavorare per il governo, le organizzazioni del Partito e le aziende statali.