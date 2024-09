di Melani Manel Perera

Batticaloa (AsiaNews) - “Non solo quando c'è il sole, ma anche al buio pesto, ci intrufoliamo nelle giungle e nei bunker non appena sentiamo il rumore delle granate e dei mortai. Fino all'alba, facciamo dei sonnellini combattendo con le zanzare. Quando gli spari cessano o quando il sole sta sorgendo, rientriamo di nuovo nelle case con la paura; a volte, quando torniamo a casa, ci diciamo che questa è ancora la stessa casa che avevamo lasciato, perché è stata distrutta. Noi, che un tempo vivevamo nella paura, ora prosperiamo con gioia, serenità, ricchezza e affetto e viviamo e lavoriamo insieme”. Questi sono i sentimenti genuini condivisi dai residenti tamil e musulmani che risiedono in entrambe le sezioni della divisione di Iyankarni Gramaniladhari (ufficio del villaggio) nel distretto di Batticaloa della Provincia Orientale.

La guerra come linea di demarcazione

Per 30 anni, la guerra ha decimato tutte le vite e le proprietà del Paese senza discriminazioni ed è stata particolarmente dura nel Nord-Est. La fiducia e la buona volontà tra le comunità cingalesi, musulmane e tamil sono state spezzate e l'amicizia e gli affari tra loro sono crollati. L'area di Iyankarni a Batticaloa ne è un esempio. “A quei tempi, tutti noi cingalesi, tamil e musulmani vivevamo in pace. Facevamo transazioni, organizzavamo feste, i musulmani venivano alle nostre feste indù, partecipavamo alle loro feste del Ramadan, ci scambiavamo cibi e bevande gustose e vivevamo con amore. Ma era prima della guerra”, ha detto Muthumari, un anziano tamil del villaggio di Iyankarni.

Joseph Mayura, una madre di famiglia che ha perso il marito e ha vissuto la guerra dall'età di 10 anni, ha detto: “Conosco bene il suono degli spari e delle bombe. Ricordo ancora quei giorni in cui le nostre madri prendevano tutto quello che potevano e ci trascinavano nelle scuole e nei campi più chiusi. Ci sentivamo spaventati quando sentivamo il rumore delle armi, delle bombe che esplodevano, delle voci delle forze di sicurezza”. Nel frattempo, alcune persone di entrambe le parti si sono unite ad alcuni ufficiali delle forze di sicurezza e si sono perseguitati a vicenda, irrompendo nei villaggi e danneggiando le case, sequestrando terreni, rubando e uccidendo animali.

In questo contesto, la guerra ha preso decisioni molto crudeli nella vita di 198 donne, uomini, giovani e adulti nel solo villaggio di Iyankarni e non è certo se siano dispersi o vivi. 145 di loro erano studenti universitari, giovani uomini e donne che studiavano e lavoravano. Ci sono anche uomini e donne che sono stati feriti negli scontri tra le forze governative e i combattenti tamil e sono ancora vivi, e nessuno di loro ha ricevuto alcun soccorso dalle parti in conflitto o dal governo, hanno detto.

L'impotenza causata dalla guerra

Secondo le stime delle Nazioni Unite, tra i 40mila e i 70mila civili del nord e dell'est sono morti negli “ultimi mesi” del prolungato conflitto armato dello Sri Lanka, terminato il 18 maggio 2009, e altri 150mila sono stati uccisi in 30 anni di brutali atrocità. Inoltre, circa 65mila uomini e donne si aggiungono al numero delle persone scomparse e, secondo i dati del Segretariato della Divisione Nord Est calcolati nell'anno 2020, che non sono aggiornati, ci sono 127mila donne capofamiglia nell'Est. Di queste, 51mila casalinghe vivono nel solo distretto di Batticaloa. Di fronte alla guerra, per le donne che sono diventate casalinghe è un compito molto serio sopravvivere senza un sostegno sostenibile.

Nell'area di Iyankarni, la popolazione tamil e musulmana era molto spaventata dopo la guerra e c'è stato un severo divieto per i tamil di entrare nell'area musulmana e viceversa. Questo è accaduto per iniziativa dei giovani di entrambe le parti. “Questa situazione è diventata preoccupante per la gente comune e, con l'acuirsi della frattura, l'amore tra le due parti è stato distrutto e l'odio è rimasto”, è la dichiarazione di Ghaneshamurthy Maidili, 38 anni, che vive nella zona di Bharathipuram di Iyankarni.

L'aiuto ricevuto per risollevarsi

Dopo la guerra, il governo dello Sri Lanka, i Paesi stranieri, le Nazioni Unite, il Programma Alimentare Mondiale e la Croce Rossa Internazionale, hanno ricevuto anche il sostegno di ong straniere che hanno fornito aiuti umanitari, sotto il tema principale del “reinsediamento, riabilitazione e ricostruzione”. I programmi hanno fornito soccorso alle vittime che vivevano nei campi di sfollamento nel Nord, nell'Est e altrove.

Nelle interviste con 35 donne e uomini musulmani e tamil, giovani e anziani, che vivono nel villaggio di Iyankarni, distretto di Batticaloa, molte delle vittime della guerra hanno ricevuto il sostegno finanziario di Samurdhi e alcuni aiuti finanziari per le vedove di guerra, ma non erano sufficienti rispetto all'attuale costo della vita. Maidili ha anche detto che, a parte i sussidi forniti in situazioni speciali come epidemie e disastri, al momento non ricevono alcun aiuto dal governo. È stato appreso, informandosi presso il Ministero della Riabilitazione e della Riforma e il Ministero dell'Agricoltura, che non si stanno attuando nuovi programmi per loro.

Anche se si è parlato di “costruire la riconciliazione, costruire le loro vite e lavorare insieme”, per costruire una vera riconciliazione come obiettivo a lungo termine i programmi non sono stati lanciati e le organizzazioni del Sud stanno ancora implementando vari programmi nelle province settentrionali e orientali. Ma si osserva che in questi programmi non c'è spazio per la riconciliazione che la gente del Nord e dell'Est chiede veramente, ha affermato Anthony Jesudasan, ex coordinatore nazionale del Dialogo Popolare per la Pace e lo Sviluppo Sostenibile del National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO).

Secondo Udaya Rajidhika, che vive a Bharathipuram, molto tempo dopo la guerra, nel villaggio di Iyankarni ha cominciato a svilupparsi una certa comprensione tra le due parti, un inizio positivo, grazie a programmi portati avanti da varie organizzazioni governative e non. “Tra tutti questi programmi, un progetto presentato di recente dalla Caritas di Batticaloa ci ha dato una grande guida per la ricostruzione. Le attività di questi programmi e il progetto di agricoltura domestica hanno aiutato noi musulmani Tamil a guarire molte delle ferite subite durante la guerra e ora siamo molto felici”, ha detto la donna.

Ricostruire vite spezzate nella diversità

Gnanpragasam Vijaya, del villaggio tamil di Iyankarni, ha affermato che il progetto di agricoltura biologica introdotto nel gennaio di quest'anno dalla Caritas di Batticaloa ha portato una nuova alba nelle vite umane del villaggio di Iyankarni. “Siamo impegnati nell'orticoltura biologica domestica come gruppo e grazie a questi ortaggi e frutti, tutti in famiglia vivono una vita sana; vendiamo ortaggi e frutti biologici a basso prezzo per il nostro consumo e per gli abitanti dei villaggi circostanti, così ora abbiamo dei risparmi finanziari”, ha detto Vijaya.

"Secondo il modello di insediamento dei Tamil e dei musulmani nel villaggio, sebbene sia presentato come due aree, 31 famiglie dell'area musulmana e 26 famiglie dell'area Tamil associate alla Caritas di Batticaloa hanno beneficiato direttamente e molte altre famiglie indirettamente di questo progetto di orticoltura biologica domestica”, ha detto p. Samson Jayanixon, direttore della Caritas di Batticaloa, del Centro per lo sviluppo umano ed economico (EHED).

“Oltre a queste donne che praticano l'orticoltura domestica biologica nelle loro case, sia le parti musulmane che quelle tamil gestiscono anche quattro fattorie comuni. Condividono tutti i lavori, assegnano giorni e orari e contribuiscono generosamente alla sua crescita, perché queste fattorie sono loro, insieme al loro reddito. È stato preparato un sistema equo di divisione del reddito”, ha continuato. Inoltre, p. Jayanixon ha aggiunto che attraverso questi progetti, stanno recuperando la ricchezza, i valori, la cultura e la vita che hanno vissuto e che hanno perso durante la guerra. “Sono felice di questo, perché curare le persone e costruire l'armonia tra loro è il cuore delle religioni”.

Ottenere benefici economici, mercati comunitari e riconciliazione

Dambagalle Vanarathana Thero, principale responsabile di Punyarama nell'area di Eravurpattu, ha espresso il suo apprezzamento per l'unità e la comprensione che si sono create tra le comunità musulmane e tamil locali grazie al passo visionario compiuto dalla Caritas di Batticaloa con l'introduzione di un prezioso progetto di agricoltura biologica. “Abbiamo pagato più soldi per tanto tempo, consumando gli acquisti al mercato. La gente si ammalava. Ma ora viviamo molto felicemente grazie all'agricoltura biologica. Tutti noi mangiamo verdura e frutta fresca e non velenosa. La cosa particolare è che, grazie a questo progetto, si è ricostruita una grande relazione e unità tra noi e il popolo Tamil. Ne siamo molto felici. Tutti i meriti vanno all'EHED, al Centro Caritas di Batticaloa e a p. Jayanixon”, ha detto Marshuka, che vive nell'area musulmana del villaggio di Iyankarni, insieme a molte altre donne che beneficiano della fattoria biologica.

Le donne musulmane che appartengono a 31 famiglie, tra cui Hamzia, Sulfica e Marzuka, parlano della fattoria biologica con rispetto e dicono che è una grande opportunità per ricevere dalla Caritas in un momento di crisi economica molto pesante. “Ora vendiamo le verdure in eccesso che coltiviamo a casa a prezzi ragionevoli. Pertanto, otteniamo anche un reddito aggiuntivo. Mangiare verdure non velenose, avere un reddito in eccesso e far crescere l'unità dei musulmani tamil, di cos'altro abbiamo bisogno?”, hanno detto. “Ora lavoriamo insieme come ai vecchi tempi, con unità e amore. I nostri figli vanno a scuola insieme e giocano insieme. Questa è la vera voce della riconciliazione e dello sviluppo della comunità tamil e musulmana del villaggio di Iyankarni, a Batticaloa.