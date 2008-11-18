MEDIO ORIENTE-INDIA-INDONESIA

Mentre dagli Stati Uniti continuano ad arrivare segnali contrastanti sulla guerra, con Trump che oscilla nelle sue dichiarazioni tra l’ottimismo sul negoziato mediato dal Pakistan e la minaccia di un’operazione di terra sull’isola iraniana di Kharg, un altro lavoratore indiano è rimasto ucciso in Kuwait in un attacco missilistico iraniano che aveva per obiettivo un impianto di desalinizzazione. Salgono così a 7 gli indiani rimasti uccisi nei Paesi del Golfo dall’inizio del conflitto. Intanto la missione UNIFIL in Libano ha riferito che anche un peacekeeper indonesiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito dopo l’esplosione di un proiettile vicino alla cittadina di Adchit al-Qusayr. L’UNIFIL ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto e l’origine del proiettile.

MYANMAR

Il capo della giunta militare del Myanmar e autore del colpo di Stato del 2021 Min Aung Hlaing, si è dimesso per candidarsi alla presidenza dopo le prime elezioni dalla presa di potere che ha scatenato una guerra civile. Il generale 69enne, alla guida delle forze armate dal 2011, è stato indicato come uno dei tre candidati tra i quali il nuovo parlamento insediatosi dopo elezioni farsa dovrà scegliere il presidente. La sua elezioni è data per scontata.

MALDIVE-MAURITIUS-GRAN BRETAGNA

Il presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu, ha dichiarato che il suo Paese non riconosce l’accordo tra Regno Unito e Mauritius per il trasferimento della sovranità sulle isole Chagos, l’arcipelago dell’Oceano Indiano dove si trova la base militare di Diego Garcia. Le Maldive rivendicano sovranità storica sull’arcipelago e minacciano azioni legali internazionali. Il governo britannico sostiene invece che la questione riguardi solo Regno Unito e Mauritius, sulla base anche di un verdetto della International Court of Justice favorevole a Mauritius.

TAIWAN-CINA

La leader del principale partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang, visiterà la Cina dal 7 al 12 aprile su invito del presidente cinese Xi Jinping, in un viaggio previsto un mese prima della visita a Pechino del presidente statunitense Donald Trump per un vertice. L’ex parlamentare Cheng Li-wun, eletta presidente del KMT in ottobre, ha indicato un orientamento verso legami ancora più stretti con Pechino rispetto al suo predecessore Eric Chu, che non si era recato in Cina durante il suo mandato iniziato nel 2021.

CINA

Nella Repubblica popolare cinese la metropoli sud-occidentale di Chongqing ha superato Shanghai nella classifica delle città per spesa dei consumatori nel 2025, interrompendo il primato di Shanghai, la capitale finanziaria, che durava da sette anni. I dati ufficiali mostrano vendite al dettaglio pari a 1.670 miliardi di yuan, contro i 1.660 miliardi di Shanghai. La crescita è attribuita alla popolazione più numerosa (31,9 milioni), al costo della vita inferiore e a una maggiore propensione alla spesa.

RUSSIA

Il centro sociologico statale russo Vitsom ha fissato al 70,1% il livello di consenso popolare al presidente Vladimir Putin, il livello più basso dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022, quasi due punti percentuali in meno del mese precedente, certamente in seguito alle misure di limitazione della rete internet e al blocco del messenger Telegram, facendo scendere anche il consenso al premier Mikhail Mišustin (sotto il 55%) e al partito Russia Unita (sotto il 30%).

TURKMENISTAN

Nel 2025 la bilancia commerciale del Turkmenistan con i Paesi dell’Unione europea ha superato i 2 miliardi di dollari, come ha dichiarato il ministro delle finanze di Ašgabat, Mammetguly Astanagulov al business-forum Ue-Turkmenistan, una collaborazione che “occupa un posto importante nelle strategie di economia estera del nostro Stato”, sottolineando che questo riguarda praticamente tutti i Paesi europei in tanti settori.