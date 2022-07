Il seminario era stato organizzato da intellettuali che hanno vissuto nel Paese invaso a febbraio dalla Russia. Le attività sono proseguite al buio, ma non è la prima volta che il governo del Vietnam tenta di reprimere gli eventi legati alla guerra. Mosca è il principale fornitore di armi per Hanoi e il commercio tra i due Paesi nel 2021 è aumentato.

Hanoi (AsiaNews/Agenzie) - Le autorità della capitale vietnamita hanno staccato la corrente a un edificio che ospitava un seminario sull’Ucraina. Secondo quanto scrive Radio Free Asia (Rfa), il 16 luglio un gruppo di intellettuali vietnamiti che avevano vissuto in Ucraina avevano organizzato l’evento culturale presso il Sena Institute of Technology Research di Hanoi. Il seminario si è aperto con un concerto, ma a pochi minuti dall’inizio è saltata la luce.

Gli organizzatori, tuttavia, hanno deciso di proseguire. “È stato scomodo ma per il resto l’evento è andato come previsto”, ha raccontato a Rfa l'attivista Dang Bich Phuong. “La gente ha continuato a leggere poesie e un musicista ha suonato la chitarra nell'oscurità. È stato toccante”.

Al seminario erano presenti l’incaricata d’affari dell’Ucraina in Vietnam, Nataliya Zhynkina, e alcuni studenti ucraini. Altri partecipanti hanno riferito di essere stati fermati dalla polizia prima di arrivare al luogo dell’evento.

Non è la prima volta che si verificano fatti del genere in Vietnam: a marzo le autorità locali avevano vietato alla popolazione di partecipare a una raccolta fondi in sostegno delle vittime in Ucraina. Un altro evento di beneficenza programmato qualche giorno dopo da un gruppo di ucraini residenti in Vietnam è stato annullato a causa dei ripetuti interventi della polizia.

In riferimento alla guerra, il primo ministro Pham Minh Chinh aveva dichiarato che "il Vietnam non sceglie da che parte stare, ma sceglie la giustizia".

In realtà il Paese comunista si è più volte rifiutato di condannare l’invasione russa dell’Ucraina e si è opposto ai tentativi degli Stati Uniti di sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

A inizio luglio il ministro degli Esteri Sergey Lavrov è stato il primo funzionario russo a visitare la capitale dopo l’inizio di quella che la Federazione russa definisce “operazione militare speciale”.

Mosca è il principale fornitore d’armi di Hanoi e il commercio bilaterale tra i due Paesi ha raggiunto i 5,54 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 14% rispetto all'anno precedente.