VIETNAM – COREA DEL SUD

Hanoi ha annunciato che sceglierà un partner straniero, probabilmente la sudcoreana KEPCO, per lo sviluppo della sua seconda centrale nucleare, Ninh Thuan 2 (la Ninh Thuan 1 vede invece la collaborazione con la russa Rosatom), con una capacità fino a 3,2 gigawatt, realizzata in collaborazione con Petrovietnam. Il partner straniero dovrebbe impegnarsi a trasferire in Vietnam almeno il 30% delle sue tecnologie per l'energia nucleare, ha affermato il ministero dell’Industria e del Commercio.

CINA – TAIWAN

Pechino ha annunciato questa mattina di aver lanciato un nuovo pattugliamento della guardia costiera a est di Taiwan per “contrastare la criminalità” in quelle che la Cina considera le proprie acque territoriali. Un simile pattugliamento era stato effettuato anche il mese scorso in risposta all'annuncio di Giappone e Filippine di voler avviare colloqui formali sui loro confini marittimi, che secondo Pechino avrebbero incluso anche le acque di Taiwan.

THAILANDIA

I gruppi criminali sfruttano i social media per contattare e reclutare come corrieri per il narcotraffico i membri degli equipaggi aerei. Nei giorni scorsi un’assistente di volo della Thai Airways è stata arrestata e accusata di aver importato in Australia un chilo di cocaina. Secondo il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul, quest’anno si sono verificati almeno sei casi di persone provenienti dalla Thailandia fermate per traffico di stupefacenti.

GIAPPONE

Nei giorni scorsi il tribunale giapponese di secondo grado di Sapporo ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di persone appartenenti al popolo indigeno Ainu, nell’Hokkaido, che chiedeva il riconoscimento di pescare salmoni nel fiume locale Urahoro come loro diritto intrinseco. Nell'aprile 2024, il tribunale distrettuale aveva stabilito che il fiume è di proprietà pubblica, ma allo stesso tempo ha riconosciuto il legame degli Ainu con la pesca, risalente al periodo Edo (1603-1868). Questo è il primo caso in cui il popolo Ainu ha cercato il riconoscimento dei propri diritti indigeni sia dal governo centrale che da quello di Hokkaido.

PAKISTAN

È salito a 40 il bilancio dei morti in Belucistan dopo che un autobus partito dalla città di Quetta è precipitato in un fossato. In un altro incidente, avvenuto nel vicino Afghanistan, quattro persone sono morte e altre dieci risultano disperse dopo che un camion che trasportava 22 rifugiati afghani dal Pakistan è precipitato in un fiume lungo l'autostrada Kabul-Jalalabad.

RUSSIA

I media statali e i social media russi hanno diffuso notizie secondo cui “la Russia si è classificata seconda al mondo per ricchezza” ed “è diventata il secondo Paese a più rapida crescita al mondo”, basandosi sull'UBS Global Wealth Report che mostra un aumento del 37% della ricchezza media dei russi tra il 2020 e il 2025. In realtà, quasi tutto questo aumento è andato a beneficio di una ristretta cerchia di super-ricchi: lo stesso rapporto indica anche che la Russia ha ora il secondo livello di disuguaglianza più alto.

KAZAKISTAN

Le forti piogge hanno provocato un brusco innalzamento del livello del fiume Turgen nella provincia di Enbekšikazakh della regione di Almaty in Kazakistan. Secondo l'amministrazione regionale, l'acqua ha allagato un tratto dell'autostrada Turgen-Assy al chilometro 25, nonché alcune zone lungo il fiume dove si trovano sei yurte e l'area ricreativa Turgensay, che è stata completamente evacuata, e anche i ponti pedonali provvisori sono stati parzialmente danneggiati, con fenomeni di erosione del suolo intorno al canale di scolo.