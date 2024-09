Le notizie di oggi: l'azienda Gold Apollo di Taiwan si difende dalle accuse di produzione degli apparecchi esplosi in Libano. Una portaerei cinese è entrata nelle acque giapponesi per la prima volta. Nel Bengala Occidentale rimosso il capo della polizia dopo le proteste per lo stupro di agosto. Usa spingono il Vietnam a non appoggiare i collegamenti sottomarini cinesi.

ISRAELE - LIBANO

Hezbollah ha promesso di vendicarsi dopo aver accusato Israele per l'esplosione dei cercapersone che hanno ucciso almeno otto persone e ne hanno ferite altre 2.750, tra cui molti combattenti del gruppo. Il ministro dell'Informazione libanese, Ziad Makary, ha condannato la detonazione come “aggressione israeliana”. Per un funzionario di Hezbollah: l'attacco è stato la “più grande violazione della sicurezza” di cui il gruppo è stato vittima in quasi un anno di conflitto con Israele. C'è grande preoccupazione per le possibili ripercussioni in Libano di questa vicenda.

TAIWAN

Dopo una prima accusa, l'azienda Gold Apollo di Taiwan ha dichiarato oggi che i cercapersone utilizzati nelle detonazioni in Libano non sono suoi prodotti, ma di una società chiamata BAC che ha la licenza per utilizzare il suo marchio. Le immagini dei cercapersone distrutti, analizzate dalla Reuters, mostravano un formato e degli adesivi sul retro compatibili con i cercapersone prodotti dalla Gold Apollo. L'azienda ha dichiarato in un comunicato che il modello AR-924 è stato prodotto e venduto su sua licenza da BAC, un'azienda ungherese.

CINA - GIAPPONE

NHK ha appreso che una portaerei cinese stamattina è entrata brevemente nella acque del Giappone. Secondo le fonti, la Liaoning ha navigato tra due isole, Yonaguni e Iriomote, nella prefettura di Okinawa, nel Giappone sud-occidentale. È la prima volta che una portaerei cinese naviga nella zona contigua del Giappone. Secondo il diritto internazionale, le navi di altri Paesi sono autorizzate. Ma la legge stabilisce che lo Stato costiero può prendere le misure necessarie per prevenire atti illegali nelle sue acque territoriali.

INDIA

Il Bengala Occidentale ha accettato di rimuovere il capo della polizia della sua capitale, Kolkata, in seguito a un incontro con i medici che protestano per lo stupro e l'omicidio di un loro collega avvenuto a inizio agosto. Anche altri due alti funzionari - il direttore dell'educazione medica e il direttore dei servizi sanitari - saranno rimossi, ha dichiarato la prima ministra Mamata Banerjee. Continuano le proteste iniziate lo scorso 9 agosto.

VIETNAM - CINA - USA

Gli Stati Uniti stanno esortando il Vietnam a non appoggiare l'impresa cinese di posa di cavi HMN Technologies e altre società cinesi nei suoi piani di costruzione di 10 nuovi collegamenti sottomarini entro il 2030. Le cinque principali connessioni sottomarine del Vietnam, ormai obsolete, che lo collegano a Internet a livello globale, hanno subito ripetuti guasti, rendendo i nuovi cavi una delle principali priorità del governo. Da gennaio, funzionari e aziende statunitensi hanno tenuto almeno una mezza dozzina di incontri.

RUSSIA

Secondo i calcoli di Novaja Gazeta Evropa, nel 2024 in Russia sono stati dichiarati “terroristi ed estremisti” 93 minorenni, un record per gli ultimi sei anni, 20 dei quali sono stati inseriti nella lista prima dei 16 anni, tra cui Egor Lauskis di San Pietroburgo, che aveva 14 anni al momento dell’arresto a febbraio, per aver incendiato un commutatore ferroviario.

GEORGIA

I leader del partito al potere del Sogno Georgiano hanno dichiarato che dopo la vittoria alle elezioni chiederanno perdono “ai fratelli e alle sorelle dell’Ossezia del sud” per la guerra “dei 5 giorni” del 2008, e istituiranno un “tribunale di Norimberga” per i colpevoli, l’allora presidente Saakašvili ora in carcere e i suoi sodali, gli oppositori del Movimento nazionale.