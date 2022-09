di Emanuele Scimia

Roma (AsiaNews) – È diventato un gioco a specchio la disputa territoriale tra India e Cina lungo il loro confine himalayano. Media indiani hanno rivelato che Delhi ha accelerato la costruzione di nuove infrastrutture nei pressi della frontiera che possono servire a fini militari.

Da tempo Pechino fa lo stesso. Lo scorso primo luglio, il premier cinese Li Keqiang ha annunciato la realizzazione di due nuove arterie autostradali che in prospettiva preoccupano gli indiani: la prima collegherà il Tibet con lo Xinjiang vicino, al confine provvisorio con l’India; l’altra congiungerà lo Xinjiang con la frontiera sino-pakistana. I due progetti fanno parte di un piano nazionale per costruire 461mila chilometri di autostrade e superstrade entro il 2035.

I due Paesi hanno schierato 50.000-60.000 truppe e un quantitativo crescente di armamenti pesanti sul proprio lato del confine, che è il più militarizzato al mondo dopo quello russo-ucraino. Nel giugno 2020 truppe indiane e cinesi si sono scontrate nella valle di Galwan, tra il Ladakh indiano e l'Aksai Chin cinese: 20 soldati indiani sono morti; non è conosciuto il numero delle vittime cinesi.

Cina e India condividono un confine di 3.488 chilometri nell'Himalaya, per il quale hanno combattuto un breve ma sanguinoso conflitto nel 1962. Delhi rivendica ampi settori dell'Aksai Chin (che i cinesi hanno sottratto al Pakistan); Pechino rivendica lo Stato indiano dell'Arunachal Pradesh.

Almeno 16 cicli di colloqui tra le due parti non hanno risolto lo stallo. Il fallimento delle discussioni è dovuto al rifiuto cinese di ritirarsi dalla zona di Hot Springs, nel Ladakh orientale, mentre Pechino accusa Delhi di non voler ridurre le proprie truppe nelle pianure di Depsang.

Secondo Delhi, l’aviazione cinese conduce ripetuti raid aerei sulle aeree di “frizione”. Con ogni probabilità, lungo la frontiera himalayana la Cina sta replicando e adattando tattiche militari già utilizzate in altri scacchieri.

Se gli avamposti civili-militari fabbricati in Tibet e nel Xinjiang ricordano quelli costruiti dalla Cina sulle isolette e gli atolli contesi del Mar Cinese meridionale, l’aeronautica cinese mette a dura prova le difese di Delhi con ripetute sortite aeree e di elicotteri in prossimità del territorio indiano: tattica usata anche con Taiwan. C'è di più: i cinesi potrebbero cercare di ingannare le controparti indiane con manovre che aiutano a mascherare un vero attacco in futuro.

Il generale indiano Vinod Bhatia spiega ad AsiaNews che il dispiegamento a specchio dell'India ha evitato un'escalation militare dopo gli scontri nella Valle di Galwan. Secondo il militare a riposo, ex direttore generale delle operazioni militari di Delhi, la “deterrenza” indiana ha avuto finora successo perché il suo Paese è riuscito ad affrontare la Cina da una posizione di relativa forza.

Bathia ritiene poi che il prossimo schieramento vicino al confine con la Cina del sistema di difesa aerea e missilistica S-400, acquistato dalla Russia, cambierà le carte in tavola e accrescerà la capacità dell’India di contrastare i blitz aerei cinesi.

Il generale indiano è convinto che un conflitto nell’Himalaya non sia nell'interesse della Cina, perché Pechino è concentrata sulla competizione tra grandi potenze con gli Usa. Il confronto sino-americano è portato però fino alle vette himalayane: dal 18 al 31 ottobre truppe indiane e statunitensi condurranno esercitazioni nell’Uttarakhand, a meno di 100 km dal confine conteso tra Delhi e Pechino.