La pena è stata decretata dopo un processo lampo nel sud del Paese. Gli imputati sono stati trovati in possesso di 50 kg di eroina e metanfetamine. Il Vietnam applica alcune delle leggi antidroga più severe al mondo, mentre i traffici aumentano a causa degli sviluppi delle infrastrutture e dei trasporti nella regione del "Triangolo d'oro".

Ho Chi Minh City (AsiaNews/Agenzie) – Un tribunale della provincia meridionale di Long An ha condannato a morte tre persone per traffico di droga, dopo averle riconosciute colpevoli di aver introdotto e distribuito oltre 50 kg di eroina e sostanze sintetiche. Un quarto imputato, coinvolto nello stesso caso, è stato invece condannato all’ergastolo. Lo ha riferito ieri il sito VNExpress, confermando che il processo si è svolto in una sola giornata.

Il leader del gruppo, Pham Trung Hieu, 35 anni, e i suoi complici avrebbero trasportato le sostanze stupefacenti dalla Cambogia al Vietnam, con l’obiettivo di distribuirle a rivenditori attivi nella città di Ho Chi Minh e nelle province circostanti. Una parte della rete era stata scoperta nell’aprile 2023, quando la polizia aveva intercettato un carico durante un’operazione. Nella fuga, l’auto degli imputati aveva investito un agente e due civili.

La legge vietnamita prevede la pena di morte per chiunque sia trovato in possesso di oltre 600 grammi di eroina o più di 2,5 kg di metanfetamine. Il Partito comunista del Vietnam, l’unico del Paese, mantiene alcune delle normative antidroga più rigide al mondo, e i tribunali emettono regolarmente condanne capitali per reati legati agli stupefacenti.

Un altro caso aveva già sollevato clamore lo scorso anno: un tribunale vietnamita aveva condannato a morte ben 27 persone per aver trafficato 626 kg di droga, sempre provenienti dalla Cambogia.

Il Paese si trova geograficamente vicino al cosiddetto "Triangolo d’Oro", l’area che comprende Laos, Thailandia e Myanmar, nota da decenni per la produzione e il traffico di droga. Le autorità vietnamite sostengono che la città di Ho Chi Minh sta diventando un hub strategico per le reti internazionali del narcotraffico, grazie anche al miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti che ne facilitano le operazioni.