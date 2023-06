Le notizie di oggi: i talebani afghani contro musica e balli ai matrimoni. La giunta birmana ha chiuso i pozzi petroliferi a Magway, oltre 300mila lavoratori a rischio. Pechino studia una nuova “rete idrica” contro la siccità. Olanda e Canada vogliono processare Damasco alla Corte internazionale per tortura. Il Bhutan punta su Bitcoin e cripto-valute per realizzare una centrale da 600 megawatt. Teheran pronta a costruire una fabbrica di droni d’assalto in Russia.

HONG KONG

Hong Kong intende allentare le regole di ingresso per i lavoratori stranieri per arginare una carenza di manodopera che potrebbe avere un forte impatto negativo sull’economia e la competitività. Il capo dell’esecutivo John Lee ha confermato che il piano verrà presentato “a breve”, con l’obiettivo di rafforzare settori con “gravi” lacune e scongiurare una “crisi del lavoro”.

AFGHANISTAN

La polizia religiosa ha rinnovato il divieto - sinora disatteso - a tutte le sale matrimonio di Kabul di suonare musica, ballare o compiere attività che violano le norme della sharia, la legge islamica, in occasione di feste di nozze o ricorrenze. Lo scorso anno i talebani avevano introdotto la legge, considerando la musica contraria alla fede musulmana, ma i titolari avevano ignorato il precetto.

MYANMAR

La giunta militare ha imposto la chiusura di tutti i pozzi petroliferi gestiti da privati nella regione centrale di Magway, rischiando così di far rimanere senza lavoro circa 300mila addetti del settore. Un decreto giunto la scorsa settimana senza preavviso e senza alcun motivo atto a giustificare il provvedimento. Dietro la mossa il timore dei militari che il denaro possa finanziare gruppi ribelli.

CINA

Per contrastare la siccità legata ai cambiamenti climatici, Pechino sta pianificando nuove - ambiziosi - infrastrutture. A fine maggio i vertici governativi hanno diffuso il progetto di una “rete idrica” nazionale con nuovi canali, bacini e strutture di stoccaggio per l’irrigazione. Tuttavia, gli esperti avvertono che deviare fiumi e modificare le riserve potrebbe avere un impatto nocivo.

SIRIA

Olanda e Canada hanno chiesto l’apertura di un processo contro la Siria presso la Corte internazionale di giustizia (Icj), per tortura. I due governi attaccano Damasco per aver commesso “innumerevoli violazioni del diritto internazionale” dall’inizio della guerra civile, nella primavera del 2011. Potrebbe essere il primo tribunale internazionale a pronunciarsi sulle vicende di tortura.

BHUTAN - SINGAPORE

Il Bhutan, celebre per l’indice di felicità, sta elaborando un piano basato su Bitcoin e criptovaluta per sostenere l’economia del regno e traghettarla nel 21mo secolo. L’obiettivo è realizzare assieme a Bitdeer Technologies Group, con sede a Singapore, un fondo per la raccolta di 500 milioni di dollari da investire in una centrale da 600 megawatt, sfruttando le potenzialità nel settore idroelettrico.

IRAN - RUSSIA

L’Iran ha promesso a Mosca di costruire una fabbrica per la produzione di droni d’assalto “Shahed”, fornendo i materiali necessari per aprire la struttura nella zona economica speciale “Alabuga” in Tatarstan, entro i primi mesi del 2024. Nel frattempo Teheran continuerà a equipaggiare i russi di droni militari, portati attraverso il mar Caspio da Amirabad a Makhačkala.

KIRGHIZISTAN

Il tribunale di Biškek ha condannato l’ex-presidente del Kirghizistan, Kurmanbek Bakiev, a 30 di prigione in lager a regime duro. Egli è accusato di corruzione in una vicenda risalente al 2013 e legata al contratto della miniera “Kumtor Gold Company”. I giudici hanno inoltre comminato l’ergastolo al figlio Maksim e ad altri funzionari a lui legati, quasi tutti oggi residenti all’estero.