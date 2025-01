Le notizie di oggi: almeno 103 scuole a Bangkok hanno sospeso le lezioni per l’emergenza inquinamento. L’Isis rivendica l’uccisione di un cittadino cinese nel nord dell’Afghanistan. Tre persone accoltellate all’uscita della stazione ferroviaria di Nagano in Giappone, almeno una vittima. Il nuovo governo siriano cancella il contratto tra il porto della città di Tartus e le compagnie russe.

YEMEN

Gli Houthi in Yemen, dichiarati “organizzazione terrorista” da Trump, hanno rilasciato i membri della nave Galaxy Leader, in rotta dalla Turchia all’India e sequestrata nel novembre 2023 all’inizio della campagna di attacchi contro i cargo nel mar Rosso in risposta alla guerra di Israele ad Hamas a Gaza. A bordo 25 persone, fra cui lavoratori provenienti dalle Filippine. L’equipaggio è stato consegnato all’Oman “a sostegno dell’accordo di cessate il fuoco” nella Striscia.

THAILANDIA

Almeno 103 scuole pubbliche dell’area metropolitana di Bangkok hanno cancellato le lezioni per un periodo variabile da uno a cinque giorni, per i livelli elevati di Pm2,5 nell’aria. La capitale combatte da tempo contro l’emergenza inquinamento, tanto che il governatore Chadchart Sittipunt ha autorizzato i direttori degli istituti a sospendere le attività per preservare la salute degli studenti.

AFGHANISTAN - CINA

Un cittadino cinese è stato assassinato ieri nella provincia di Takhar, nel nord dell’Afghanistan. Lo ha riferito la polizia, mentre l’interprete che lo accompagnava è rimasto illeso; lo Stato islamico ha rivendicato l’attacco, anche se mancano conferme ufficiali. Pechino è stata la prima a nominare un ambasciatore dall’ascesa dei talebani, con cui vuole rafforzare legami commerciali e investimenti.

FILIPPINE

Un gruppo di ribelli musulmani ha teso un’imboscata a truppe governative incaricate di scortare il personale Onu in visita nel sud delle Filippine, uccidendo due soldati e ferendone altri 12. L’attacco avvenuto ieri è attribuito a miliziani del Fronte di Liberazione Islamica Moro (Milf), che da oltre 10 anni ha firmato uno storico accordo di pace con Manila mettendo fine alla lunga campagna separatista.

GIAPPONE

Un uomo ha accoltellato nella serata di ieri tre persone nella stazione ferroviaria di JR Nagano, celebre meta turistica nel centro del Giappone, prima di fuggire. L’attacco ha causato una vittima (un uomo di 49 anni), altri due (fra cui una donna) sono rimasti feriti, mentre le forze dell’ordine hanno avviato una caccia all’uomo per individuare il responsabile che avrebbe colpito a caso.

INDIA

Almeno 13 persone sono state uccise e cinque ferite da un treno in transito, dopo essere scese in tutta fretta dal convoglio sul quale si trovavano - e diretto a Mumbai - per un (falso) allarme incendio. Un passeggero ha tirato il freno di emergenza, diverse persone a bordo sono scese senza accorgersi del mezzo in arrivo sul binario adiacente. Delhi ha lanciato un programma da 30 miliardi di dollari per modernizzare le ferrovie negli ultimi anni, ma restano i problemi legati alla sicurezza.

RUSSIA - SIRIA

In Siria è stato annullato il contratto tra il porto della città di Tartus e le compagnie russe che avevano l’incarico di ammodernarlo per 500 milioni di dollari entro il 2023, senza adempiere agli obblighi. Al contempo il direttore della Dogana siriana Riad Juli ha dichiarato che “d’ora in poi tutti i guadagni dalle attività portuali andranno a favore dello stato siriano”.

TURKMENISTAN

In Turkmenistan dall’inizio dell’anno si verifica un grave deficit di denaro contante e i bancomat concedono somme molto limitate, impedendo di ritirare i soldi di stipendi e pensioni. Le casse automatiche spesso rilasciano banconote vecchie e consunte, che non vengono accettate nei negozi, mentre grandi flussi di manat in contanti si trovano fuori dei confini del Paese.