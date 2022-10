Le notizie di oggi: Seoul ha esploso colpi di avvertimento contro imbarcazioni nordcoreane che avevano sconfinato; riunione dei ministri degli Esteri Asean sul processo di pace in Myanmar; tre bambini morti nell’esplosione di una mina anti-uomo nello Yemen; milioni di indiani celebrano il Diwali; in Russia esercitazione antiterrorismo senza preavviso in una scuola terrorizza i bambini.

QATAR

Doha ha arrestato in modo arbitrario e abusato di persone Lgbt nel recente passato; gli ultimi episodi risalirebbero al mese scorso, nonostante le rassicurazioni di rispetto dei diritti per l’assegnazione dei mondiali. Nel Paese musulmano sunnita l’omosessualità è un reato. Per il Qatar chiunque può assistere alla competizione, ma sono bandite le manifestazioni pubbliche di affetto.

COREA

La Corea del Sud ha esploso colpi di avvertimento, in risposta a uno sconfinamento di una nave nordcoreana che ha superato il confine marittimo fra i due Paesi. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi, come spiegano fonti dell’esercito di Seoul, e rischia di innescare una ulteriore escalation in una fase di tensione per gli esperimenti missilistici di Pyongyang.

MYANMAR

I ministri degli Esteri dei Paesi Asean terranno un incontro speciale in Indonesia il prossimo 27 ottobre per discutere del processo di pace in Myanmar. Al centro del confronto, l’attuazione di un piano in cinque punti “concordato” con la giunta golpista al potere a Naypyidaw. Il vertice sarà anche occasione per definire i lavori in vista del summit del prossimo mese.

YEMEN

Tre bambini sono morti nella provincia centrale di Bayda, in Yemen, per l’esplosione di una mina anti-uomo. Lo scoppio li ha sorpresi mentre si occupavano delle pecore al pascolo, come spiega la Yemeni Landmine Records che non attribuisce responsabilità. Secondo fonti Onu nel Paese, teatro di una guerra fra governativi e ribelli Houthi, vi sono oltre due milioni di mine inesplose.

INDIA

Milioni di persone in India celebrano la festività indù di Diwali con preghiere, fuochi d’artificio e illuminando case e strade con lanterne colorate e lampade infuocate. Le famiglie si riuniscono per banchetti e momenti conviviali, scambiandosi doni e auguri. L’evento solleva però più di un timore per l’inquinamento ambientale, soprattutto nei grandi centri urbani come Delhi.

RUSSIA

A Gelendžik, sulle coste del mar Nero, la Rosgvardija russa ha effettuato un’esercitazione consistente nella prova di un attentato terroristico in una scuola. Hanno agito però senza avvisare il personale e gli studenti, rimasti realmente terrorizzati dagli spari in aria di uomini mascherati con armi automatiche, che hanno fatto irruzione nell'istituto come se volessero occuparlo.

UZBEKISTAN

La capitale uzbeka Taškent è stata classificata al settimo posto tra le città più inquinate del mondo, secondo i dati di IqAir, collocandosi tra l’indiana Calcutta e la canadese Vancouver, in una lista capeggiata dalla statunitense Seattle. In Uzbekistan la pioggia manca da molto tempo, e agli abitanti si chiede di restare a casa il più possibile e non uscire senza mascherina.