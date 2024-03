Rinominato nei giorni scorsi "Lasallian Institute for Evangelization and Catechesis" dal 1952 forma insegnanti di religione per le scuole pubbliche della capitale e di altre aree del Paese. Mons. Fisichella loda l'impegno "nello sviluppo della leadership nella catechesi e nell'educazione alla fede".

Manila (AsiaNews) - Ha cambiato denominazione da pochi giorni il De La Salle Catechetical Center di Manila, fondato nel 1952 da fr. Andelino Manuel Castillo per formare insegnanti della fede capaci di evangelizzare i giovani nelle scuole governative della Capitale. Ora si chiama Lasallian Institute for Evangelization and Catechesis. “Al di là di un semplice cambio di nome - ha detto all’inaugurazione ospitata dalla De La Salle University di Manila fr. Armin Luistro, filippino, dal 2022 Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, Istituto nato in Francia e approdato nelle Filippine nel 1922 - segna una nuova direzione per il Centro alla luce dei principi esposti dal Direttorio per la Catechesi”.

L’enfasi posta su evangelizzazione e catechesi, valori su cui poggia l’attività educativa dell’Istituto, è un’occasione per tornare alle origini del carisma, a quella che è “l’eredità di Giovanni Battista de La Salle”, il fondatore, ha affermato Luistro, ricordando che “l'esistenza e l'insegnamento dei Fratelli sono una componente essenziale della missione evangelizzatrice della Chiesa”. Presente all’evento anche l’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto della sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’evangelizzazione.

Fisichella ha ricordato la centralità del ministero del catechismo nella missione della Chiesa, ricordando i documenti del Direttorio e la lettera apostolica “Antiquum ministerium”. Ha comunicato poi apprezzamento per il lavoro svolto dai Fratelli Lassaliani presenti nelle Filippine, definiti dal pro-prefetto “esperti di catechesi”, soprattutto alla luce del loro impegno e dedizione “nell'evangelizzazione e nello sviluppo della leadership nella catechesi e nell'educazione alla fede”.

Dal 1952 il Centro persegue l’obiettivo di fornire istruzione religiosa ai bambini iscritti alle scuole pubbliche. Nei primi tempi la missione consisteva nell’offrire assistenza e catechesi alle persone povere e svantaggiate, seguendo la vocazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Agli inizi fu fr. Castillo a coinvolgere 29 studenti catechisti provenienti dai dipartimenti delle scuole superiori e dell’Università, che presto diventatarono un centinaio. Dopo una iniziale fase di sperimentazione è seguita nel 1957 una proposta più strutturata, definita da Castillo “essenziale”, dalla quale emersero le figure di “catechisti professionisti”.

Un vero e proprio metodo, sviluppato in sinergia con gli amministratori delle scuole pubbliche al fine di formare insegnanti di religione a tempo pieno. Le difficoltà iniziali erano soprattutto di carattere economico. A venire in aiuto sono state numerose organizzazioni di beneficenza affiliate all'Università che raccolgono fondi per il progetto. Inoltre, anche i parroci contribuivano ad una parte degli stipendi dei catechisti impiegati nelle loro parrocchie e nelle scuole pubbliche vicine. Oggi sono 16 le scuole pubbliche e le parrocchie della diocesi di Paranaque e dell'arcidiocesi di Manila in cui il Centro offre i suoi servizi.

Queste attività continuano anche dopo il cambio di nome: consistono in ricerca, lavoro di laboratorio pastorale e sviluppo continuo di leader nei ministeri pastorali. Il direttore Lysander Rivera è convinto che “la Chiesa oggi ha bisogno di insegnanti di religione compassionevoli, competenti e impegnati”. Una missione che porta all’incontro con i giovani nelle scuole delle aree più sviluppate, ma anche in quelle rurali. Non solo nelle Filippine, ma in tutta l’Asia, sospinto dalla “vocazione della Chiesa a esplorare nuove strade e modi creativi di condividere il Vangelo”, continua Rivera. Nel Pese del Sudest asiatico questo già avviene. Qui “i Fratelli delle Scuole Cristiane si dedicano al carisma del loro fondatore di insegnare alle menti, toccare i cuori e cambiare le vite, da più di un secolo”, ha affermato in occasione della cerimonia inaugurale fr. Raymundo Suplido, preside dell'Università.