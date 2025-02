di Silvia Torriti

Pur non rinunciando alla tradizione, la Generazione Z sta apportando dei cambiamenti significativi nel modo di celebrare la festività di questi giorni. Dai "viaggi al contrario" per invitare i propri genitori nelle città in cui loro lavorano ai nuovi consumi digitali.

Milano (AsiaNews/Agenzie) - Digitale, social, personalizzato, trendy: sono queste le principali caratteristiche del Capodanno cinese 2.0. Pur non rinunciando alla tradizione, la Generazione Z cinese sta infatti apportando dei cambiamenti significativi nel modo di celebrare questa importante festività, rendendola più al passo coi tempi.

Come rivela una recente indagine condotta da Soul ­ popolare social media cinese ­ la maggior parte dei giovani cinesi continua ad apprezzare le usanze tipiche della Festa di primavera (Chunjie), come far scoppiare i petardi, regalare le buste rosse (hongbao) contenenti denaro, ricongiungersi con parenti e amici, ma preferisce adattarle alle proprie esigenze, conferendo loro un tocco di modernità. Questo è vero al punto che, nell’ultimo periodo, l’hashtag "#questa generazione di giovani ha iniziato a rivedere l’atmosfera del Capodanno" è diventato virale su Weibo, la nota piattaforma cinese di microblogging.

Come sono cambiate, quindi, le abitudini della Gen-Z nel modo di festeggiare il nuovo anno lunare? Come noto, i cinesi sono soliti trascorrere in famiglia il Chunjie e chi vive lontano approfitta delle vacanze per tornare a casa dai parenti. Negli ultimi anni, tuttavia, sempre più giovani optano per il “viaggio al contrario” (fanxiang Chunyun), invitando i genitori a festeggiare il Capodanno nella città in cui lavorano. Questa nuova tendenza non solo permette di risparmiare e di ridurre lo stress degli spostamenti, ma offre anche ai genitori l'opportunità di conoscere l'ambiente in cui vivono i propri figli.

Un’altra recente novità consiste nel “viaggiare insieme alla famiglia” (jiating zutuan chuyou). Oltre alla possibilità di “andare a nord per godersi la neve” (beishang shang xue) o di “andare a sud per evitare il freddo” (nanxia bihan), si sta facendo largo l’interesse per i “tour alla scoperta del patrimonio culturale immateriale” (fei yi you). Ecco che esperienze come visitare festival delle lanterne e mercati, assistere a spettacoli di canti e danze popolari, indossare i vestiti tradizionali (hanfu) per scattare foto ricordo stanno riscuotendo sempre più successo durante la Festa di Primavera.

Chissà che questi modi alternativi di trascorrere il Capodanno non servano ad evitare o perlomeno ad attenuare le tensioni intergenerazionali che emergono durante le riunioni familiari. Da sempre quest’ultime costituiscono infatti l’occasione prediletta per intromettersi nella vita dei membri più giovani della famiglia e fare loro pressioni sulla scuola, la carriera e la vita affettiva.

Un altro elemento che contraddistingue il Capodanno cinese 2.0 è l’utilizzo preponderante dei social network. Più di un terzo degli utenti intervistati da Soul ha affermato di trascorrere più tempo a socializzare online che di persona durante le feste, una tendenza che risulta essere più diffusa nelle grandi città. Di recente è stato addirittura coniato il termine “cyber parenti” (dianzi qinren), per indicare gli amici delle le comunità online e dei gruppi di interesse con cui i giovani interagiscono nella loro vita quotidiana e che rappresentano di fatto i membri di una famiglia allargata.

Le piattaforme digitali non solo costituiscono il mezzo prediletto per comunicare con i propri cari che vivono lontani, ma sono diventate anche uno strumento per inviare biglietti di auguri virtuali e le famose buste rosse, magari personalizzate con animazioni o messaggi privati

La Gen Z sta trasformando il modo di celebrare il Capodanno lunare anche per quanto riguarda i consumi, prediligendo gli acquisti in diretta streaming o su appositi siti web. I dati forniti da Taobao ­la principale piattaforma di e-commerce cinese­ mostrano che a guidare i consumi durante le feste sono i clienti di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Ma anche i più anziani, un tempo scettici, stanno rivalutando lo shopping online e la comodità della consegna a domicilio.

Inoltre, a differenza delle precedenti generazioni, che miravano alla praticità e al mero sostentamento, la Gen Z predilige aspetti come l'estetica, la personalizzazione e il valore emozionale negli acquisti per il Capodanno. Basta notare che tra gli articoli più venduti sulla piattaforma online Freshippo durante le feste vi è una confezione regalo di prodotti per l’aromaterapia e un cofanetto contenente pietre profumate a forma di lingotti d'oro, considerati di buon auspicio. Nei punti vendita Sam's Club in Cina è invece andata a ruba una scatola regalo con un simpatico design a forma di giostra. Molto apprezzati dai giovani sono anche le anime, i fumetti e i videogiochi, articoli decisamente poco attinenti con le celebrazioni per il nuovo anno.

Secondo Shen Han, professore presso il Dipartimento di turismo dell’Università Fudan, queste nuove tendenze rappresentano “un modo innovativo di rappresentare la cultura tradizionale cinese nella società moderna. Si preserva la tradizione di preparare i beni per il nuovo anno, conferendo al contempo una mentalità più giovane nella celebrazione”. Come osserva il docente, “i giovani hanno ridefinito gli acquisti tradizionali del Capodanno, privilegiando prodotti con un valore emozionale maggiore per mostrare la loro personalità e i loro valori e per soddisfare il loro desiderio di connessione emotiva. Questo è il loro concetto di consumo culturale”.

Notevoli cambiamenti si registrano anche nella scelta dei generi alimentari da consumare durante le celebrazioni. Se un tempo nelle tavole dei cinesi non potevano mancare i cosiddetti “vecchi tre” (lao san yang) ­ i semi di melone, le caramelle e le arachidi­ oggi vanno molto di moda i noodles istantanei di lumache, di tacchino o di konjac, e altri snack sponsorizzati dagli influencer.

Perfino il “cenone” di Capodanno, il momento più importante delle celebrazioni, si apre a nuove sperimentazioni. Ecco che i ravioli al vapore, un piatto tipico della serata, assumono la forma dei personaggi dei cartoni animati per far divertire i bambini. Alcuni sostituiscono le specialità della tradizione cinese con i piatti della cucina occidentale, come il manzo stufato al vino rosso e l’aragosta al forno, mentre altri si siedono attorno all’hot-pot. Molti giovani scelgono anche di mangiare cibo da asporto, ordinando comodamente le pietanze dalle app sul cellulare.

