di Melani Manel Perera

Decine di famiglie costrette dal crollo di alcuni terrapieni a lasciare le proprie abitazioni nelle piantagioni del tè. Al governo chiedono case in condizioni di sicurezza. Il presidente Wickremesinghe alle celebrazioni per la ricorrenza indù: "Le luci di questo giorno guidino il nostro Paese a uno sviluppo per tutti".

Colombo (AsiaNews) – La celebrazione della festa indù di Diwali nello Sri Lanka è stata contrassegnata dai sentimenti contrastanti di gioia e dolore. Mentre lo Stato ha celebrato la “festa delle luci" modo grandioso, alcuni tamil nelle zone rurali hanno dichiarato di non festeggiare affatto il Diwali, a causa delle inondazioni e delle frane che stanno devastando i territori tamil.

“Che Diwali triste per noi – raccontano alcuni tamil - spazzati via da dove eravamo”. “33 membri di 8 famiglie di lavoratori delle piantagioni sono stati sfollati proprio il 9 novembre, alla vigilia dell’inizio della festa, a causa del crollo di un muro di protezione in pietra di fronte a una fila di case in una piantagione di tè di Mocha Domain, un villaggio del Nuwara Eliya District”, racconta AsiaNews la giornalista locale Chandana Jayaweera. Gli sfollati, tra cui 15 bambini, sono temporaneamente ospitati in una struttura scolastica della piantagione di tè.

I lavoratori sfollati delle piantagioni, chiedono alle autorità di fornire case alle loro famiglie sfollate in un luogo sicuro invece di soluzioni temporanee. Lamentano che il perdurare delle forti piogge potrebbe far crollare un'altra parte del terrapieno, mettendo a rischio le loro vite:

Anche nel distretto di Rathnapura, i lavoratori della tenuta Tamil sono sfollati da tre settimane, spiega ad AsiaNews il direttore esecutivo della Voice of Plantation Peoples' Organization (VOPP) Anthony Jesudasan. Nove famiglie con quasi 40 persone (anziani, adulti, giovani e bambini) si sono rifugiate temporaneamente nei locali della Praja Shakthi Foundation. Anche in questa situazione di grave disagio i devoti accendono le lampade del Diwali e partecipano a riti religiosi, sostenendo l'aspirazione comune di infondere luce in ogni anima.

A questa situazione ha fatto da contraltare la celebrazione ufficiale della festività indù, tenuta il 12 novembre a Colombo dal Presidente Ranil Wickremesinghe, accolto calorosamente secondo i riti indù. “Mentre celebriamo il Diwali - ha detto Wickremesinghe nel discorso pronunciato per l’occasione - è mia fervida speranza che la nazione si unisca in questa occasione e diventi un faro, accendendo le lampade della prosperità in tutto il Paese e guidando lo Sri Lanka verso il pieno sviluppo entro il centenario della sua indipendenza nel 2048”.