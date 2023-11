Il Giappone chiede a Israele una “tregua umanitaria” e fornirà circa 65 milioni di dollari in aiuti ai civili della Striscia di Gaza

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - Il ministro degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa ieri, venerdì 3 novembre, ha invitato Israele a sospendere la guerra contro Hamas in modo che gli aiuti umanitari possano essere consegnati alla Striscia di Gaza. Questo mentre l’esercito israeliano continua gli attacchi aerei e terrestri. Kamikawa ha anche promesso che il Giappone fornirà circa 65 milioni di dollari in aiuti aggiuntivi ai civili nell’enclave palestinese che affronta una grave crisi umanitaria.

Ieri, durante un incontro con il suo omologo israeliano Eli Cohen a Tel Aviv, Kamikawa ha ribadito che tutte le parti - sia Israele che la Palestina - sono invitate ad agire in conformità con il diritto internazionale e che gli ostaggi detenuti da Hamas dovrebbero essere liberati immediatamente. Yoko Kamikawa è anche il primo ministro del governo giapponese a visitare Israele e i territori palestinesi dopo l'attacco del 7 ottobre di Hamas allo Stato ebraico, e Cohen hanno concordato di lavorare insieme sugli sforzi per reprimere il più presto possibile le tensioni nella crescente guerra, ha detto il ministero. .

Il ministro degli Esteri nipponico ha incontrato anche il suo omologo palestinese Riad Malki a Ramallah, in Cisgiordania, al quale ha ribadito il sostegno di Tokyo a una soluzione che preveda la creazione di due Stati, uno stato palestinese indipendente accanto a Israele per risolvere il conflitto.

Il Giappone dipende molto dalle importazioni di petrolio greggio dal Medio Oriente e ha tradizionalmente mantenuto relazioni amichevoli con i paesi arabi, dall’altro lato l’alleanza tra Tokyo e Israele in materia di sicurezza è seconda solo a quella che il Paese ha con gli Stati Uniti. Tuttavia, mentre il governo del Paese del Sol Levante ha condannato Hamas per il suo "attacco terroristico" del mese scorso che ha riacceso lo scontro militare su larga scala in corso, si è invece astenuto dal criticare i bombardamenti di Israele, considerati sproporzionati da un numero crescente di nazioni. Kamikawa presiederà martedì prossimo a Tokyo un incontro di due giorni dei ministri degli Esteri dei paesi industrializzati del G7, dove si discuteranno i recenti sviluppi del conflitto Israele-Hamas.

FOTO: Il ministro degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa (a sinistra) stringe la mano al suo omologo israeliano Eli Cohen a Tel Aviv il 3 novembre 2023. (Ph ministero degli Esteri giapponese)